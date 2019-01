Debut “agredolç” de Murillo en un partit marcat per les rotacions

No és el mateix estrenar-se envoltat dels millors jugadors que fer-ho en un partit marcat per les rotacions. Jeison Murillo, arribat al Barça en aquest mercat d’hivern, es va estrenar a l’eix de la defensa al Ciutat de València i va tenir un debut “agredolç”, tal com va reconèixer ell mateix després de la derrota contra el Llevant (2-1). Un partit on va anar de menys a més i on va completar una bona actuació individual, més enllà de veure com la pilota li passava per sota les cames en la segona diana de l’equip granota. El colombià va superar el primer examen amb el seu nou equip, mentre que dos dels seus companys a la defensa, el central Chumi i el lateral Miranda, no van estar gaire afortunats i Valverde els va acabar substituint.

Ernesto Valverde va optar per donar minuts a Murillo i deixar Lenglet a la banqueta. Això implicava que Chumi, del B, també era titular. Miranda se situava a la banda esquerra mentre que Semedo, a la dreta, era l’únic futbolista habitual a l’esquema de l’entrenador. “Tenim la Lliga, també, i he pensat que aquesta defensa era la millor opció. Sí, era un risc fer jugar dos joves, però calia assumir-lo”, justificava Valverde.

Murillo va exhibir caràcter i bona entesa amb els companys. El central va dir que s’havia sentit “bé” i que s’està “adaptant” a l’estil del Barça. “El tècnic m’ha dit que agafi ràpid la idea, que m’esforci als entrenaments i que estigui preparat per jugar”. I el tècnictambé ho va veure així: “Murillo ha jugat un bon partit, sap estar sobre el camp, amb experiència”.

Però bastant pitjor li van anar les coses a Chumi i a Miranda. Sobretot al segon, víctima d’uns mals 45 minuts i substituït al descans. L’entrenador s’havia marcat la Copa com la competició on poder donar minuts als jugadors del B, tot i que al Ciutat de València els que van entrar no van respondre a les expectatives. Riqui Puig i Wague, els altres que van viatjar, van quedar-se a la banqueta.

Miranda, erràtic en la presa de decisions i tímid en el cos a cos, va perdre cinc pilotes al primer temps, una d’elles, la que va originar el segon gol del Llevant. Amb una targeta groga a l’esquena, Valverde va considerar que ja n’hi havia prou i va rellevar-lo al descans per fer entrar un Sergi Roberto que, malgrat la veterania, no va ser decisiu. “Calia ajudar l’equip i he fet aquest canvi al descans”, explicava el tècnic, que a la vegada feia un vot de confiança per al lateral del B:“És jove, ens donarà moltes coses bones. En el cas de Chumi, el seu partit va ser una mica millor tot i que insuficient, als ulls de l’entrenador, que el va canviar a l’hora de partit per donar galons a Lenglet.

El dubte és saber què farà Valverde a la tornada, on el Barça ha de remuntar aquest 2-1: si seguir apostant pel filial o encarregar als titulars que treguin les castanyes del foc.