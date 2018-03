El trident Dembélé-Suárez-Coutinho xoca amb el Sevilla

Que Messi és l’antídot a la majoria de problemes que pot tenir el Barça (o qualsevol equip de futbol) fa temps que és una veritat universal. Ahir, en l’empat gairebé in extremis del Barça al Sánchez Pizjuán, l’entrada de l’argentí a partir del minut 58 va canviar la cara a un equip que, després del descans, estava firmant uns deu minuts per oblidar. Messi, després d’haver estat absent els dos últims partits amb la selecció argentina per unes molèsties, va sortir molt endollat a la gespa davant un equip local que va veure com un sol futbolista és capaç d’empatar un partit que haurien pogut sentenciar abans. Trenta gols ha marcat l’astre argentí al Sevilla. Els andalusos són la seva víctima preferida (seguits de l’Altètic de Madrid, que ha patit 28 gols de l’argentí). De fet, Leo Messi ja ha marcat set gols al porter sevillista Sergio Rico.

Després del partit, el responsable de relacions institucionals del Barça, Guillermo Amor, va destacar l’entrada de l’argentí i el gran paper del Sevilla: “El Leo és el Leo. Sabíem que podia jugar d’inici. Al final la decisió ha sigut que entrés a la segona meitat, i ens ha ajudat a gairebé capgirar el partit. El Sevilla ha fet un molt bon partit i ha demostrat per què és un dels equips que està classificat per als quarts de final de la Champions”. Amor, que va recordar que el Barça s’havia imposat en la possessió amb un “60% favorable”, va definir el partit com un d’aquells que fan que “els espectadors disfrutin” perquè els dos equips van “xutar molt”. El Sevilla va materialitzar 21 xuts i el Barça 20.

El que sembla clar és que sense l’aparició de Messi la balança s’hauria decantat pels sevillans que, esperonats per l’afició del Sánchez Pizjuán, van buscar una vegada i una altra amb perill les esquenes de Sergi Roberto i de Jordi Alba. Així ho va reconèixer l’entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, en roda de premsa: “Messi pot canviar qualsevol equip, tot i que nosaltres també hem tingut ocasions quan ell ha entrat al camp. Hauríem pogut marcar igualment. Esclar que amb Messi el Barça és un altre equip”.

Ahir l’equip blaugrana va mostrar una faceta que aquesta temporada havia mostrat poc des de l’arribada d’Ernesto Valverde a la banqueta: va ser fràgil en defensa. En un equip que es fonamenta en mantenir-se junt i defensar amb la pilota (i, aquesta temporada, també sense), les absències de Leo Messi i de Sergio Busquets van condicionar el joc blaugrana, en el qual Iniesta es va trobar massa sol i, al davant, el trident format per Dembélé, Suárez i Coutinho no va mostrar les prestacions que havia exhibit l’últim cop que havien partit tots tres d’inici: va ser en la victòria (0-2) del Barça a la Rosaleda del 10 de març passat. Aquell dia Messi es va absentar per haver tingut el seu tercer fill, Ciro, i Suárez i Coutinho van ser els autors del gol. Ahir, davant un rival de més entitat, sí que va fer falta l’argentí.

El Barça es tornarà a trobar amb el Sevilla el 21 d’abril a la final de Copa, en un partit en què, si tot va bé, Messi sortirà d’inici i, com va dir ahir Luis Suárez: “Una final és una final i mai se sap el que pot passar. El que ho faci millor els 90 (o 120) minuts, guanyarà”.