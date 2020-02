Dembélé passarà pel quiròfan dimarts que ve

Ousmane Dembélé finalment haurà de passar pel quiròfan. El jugador francès, que no saltava al camp des del novembre per una lesió i estava a punt de rebre l'alta, es va retirar de l'entrenament dilluns amb molèsties per una sobrecàrrega muscular, però segons ha informat el club s'ha descobert que té una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta.

Es tracta, doncs, de la mateixa lesió que va patir ara fa dues temporades al camp del Getafe. Llavors, com ara, també va haver de ser operat i no va poder jugar durant quatre mesos. Dembélé serà operat a Turku, a Finlàndia, i fins després de la intervenció el club no dirà quin serà el temps aproximat de baixa del jugador, que es podria perdre el que resta de temporada.

Quatre lesions aquesta temporada

És la quarta lesió de Dembélé aquesta temporada. La primera va ser un trencament de fibres a la cama esquerra que es va fer a la primera jornada de Lliga, en la derrota a San Mamés. El francès, que va anar de viatge a França el cap de setmana posterior al partit –es va jugar en divendres–, es va presentar a entrenar-se com si res el dilluns i va notar molèsties, i els serveis mèdics van confirmar la lesió. Es va estar cinc setmanes de baixa.

La segona lesió d’aquesta temporada va estar més envoltada de misteri. Després de tornar al camp contra el Vila-real i jugar 45 minuts, el francès va entrar a la llista per viatjar a Madrid per jugar contra el Getafe, però va ser descartat just abans del partit. Segons Valverde, per unes molèsties. Un altre episodi misteriós ha envoltat Dembélé aquest curs, quan va caure de la llista contra el Llevant després de dos partits de Lliga sancionat per la vermella que va veure contra el Sevilla. Valverde va dir que havia sigut per decisió tècnica, però alguns mitjans van filtrar que havia tornat a tenir molèsties físiques. El futbolista va ser titular en el partit següent després de la derrota al Ciutat de València: va disputar 65 minuts contra l’Slavia.

I la tercera va arribar en el partit contra el Borussia Dortmund del novembre al Camp Nou. Va deixar la gespa pel seu propi peu, però amb llàgrimes als ulls. Les primeres proves que el club li va fer van determinar que tenia una lesió muscular a la cuixa dreta. Dembélé es va tractar a Qatar i semblava preparat per tornar als terrenys de joc aquesta setmana. Quique Setién, de fet, havia admès que s'emocionava veient-lo entrenar-se amb ganes. En total, l’ex del Dortmund ja ha tingut nou lesions des que va fitxar pel Barça el 2017.