L'eterna batalla perduda de Dembélé

Dembélé va haver d’abandonar el terreny de joc als 25 minuts de partit contra el Borussia Dortmund després de quedar-se, tot sol, assegut a terra. El francès es va treure les botes i les va llençar en senyal de ràbia poc abans de va demanar el canvi. El ritual i la cara de pomes agres de Dembélé tenia una explicació clara: una nova lesió el tornava a frustrar. Va deixar la gespa pel seu propi peu, però amb llàgrimes als ulls. Les primeres proves que el club li va fer van determinar que té una lesió muscular a la cuixa dreta.

“És una llàstima. Estava bé, entrenant bé. Sé que és una lesió d’ísquio... és un contratemps. Estava molt afectat perquè no és la primera, són diverses consecutives. L’intentàvem cuidar però la competició té aquestes coses. Crec que ha fet un mal gest en la caiguda”, va explicar Valverde. “És una pena, perquè li feia molta il·lusió jugar contra el seu exequip. Ha marxat plorant, és un noi que porta el futbol al cor”, va afirmar Lenglet. “Esperem que es recuperi molt ràpid”, va afegir Luis Suárez.

És la tercera lesió de Dembélé aquest curs. La primera va ser un trencament de fibres a la cama esquerra que es va fer en la primera jornada de Lliga, en la derrota a San Mamés. El francès, que va anar de viatge a França el cap de setmana posterior al partit –el duel es va jugar en divendres–, es va presentar a entrenar com si res el dilluns, quan va notar molèsties i els serveis mèdics van confirmar la lesió. Va estar cinc setmanes de baixa. Aquest episodi no va agradar gens ni al club ni al vestidor.

La segona lesió d’aquesta temporada va estar més envoltada de misteri. Després de tornar contra el Vila-real i jugar 45 minuts, el francès va entrar en la llista per viatjar a Madrid per jugar contra el Getafe, però va ser descartat just abans del duel. Segons Valverde, per unes molèsties. Un altre episodi misteriós ha envoltat Dembélé aquest curs, quan va caure de la llista contra el Llevant després de dos partits de Lliga sancionat per la vermella que va veure contra el Sevilla. Valverde va dir que havia sigut per decisió tècnica, però alguns mitjans van filtrar que havia tingut molèsties físiques de nou. El futbolista va ser titular en el següent partit després de la derrota al Ciutat de València: va disputar 65 minuts contra l’Slavia.

Vuit lesions com a blaugrana

En total, l’ex del Dortmund ja ha patit avuit lesions des que va fitxar pel Barça el 2017. La nova lesió arriba pocs dies després que, en una entrevista als mitjans del club, l’atacant francès expliqués que s’estava cuidant més. Aquesta és la tercera temporada de Dembélé al club blaugrana, on fins ara, ja sigui per les contínues lesions o per les faltes de disciplina en episodis passats, encara no ha sigut capaç de ser regular.