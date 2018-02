Dembélé rep l'alta mèdica i André Gomes cau de la convocatòria

El Barça ha comunicat aquest matí que Ousmane Dembélé ha rebut l'alta mèdica i que entra a la convocatòria per al partit de diumenge contra el Getafe (16.15h, beIN La Liga). El davanter francès ha deixat definitivament enrere la seva ruptura fibril·lar al semitendinós de la cuixa esquerra que es va fer en la visita culer a Anoeta.

A banda del sancionat Samuel Umtiti, les grans absències del grup de futbolistes que es vestiran de curt al Camp Nou són Denis Suárez, cada vegada més allunyat de les rotacions, i André Gomes. El portuguès veurà l'enfrontament des de la graderia després de ser titular a la tornada de semifinals de Copa del Rei davant el València. Gerard Piqué sí que hi serà, tot i no s'ha entrenat aquest matí. S'espera, doncs, que Ernesto Valverde aposti per una defensa de circumstàncies amb Yerry Mina i Sergio Busquets o Lucas Digne. Finalment el jugador del filial Costas no forma part de la convocatòria.