Dembélé lidera la seva primera remuntada al Camp Nou (3-0)

La sort és una aliada sovint necessària al futbol, però la sort es busca, no és només fruït de l’atzar. I ahir, contra el Llevant, el Barça la va buscar, la va reclamar i va fer-se-la seva. La deessa Fortuna es va aliar amb Ousmane Dembélé que, en poc més d’un minut, va marcar dos gols tan estrambòtics com necessaris per liderar la seva primera remuntada al Camp Nou. Els dos, cuinats per Leo Messi, el principal absent en l’anada i el director d’orquestra de la victòria (3-0) del Barça que va fer oblidar la desfeta tot just feina una setmana al Ciutat de València. A la festa de Dembélé també s’hi va sumar Messi, autor del tercer gol. Una remuntada que s’haurà de confirmar als despatxos per l'alienació indeguda de Chumi en l’anada, però a la gespa el Barça va fer la feina.

El clima previ al partit va enrarit per la confirmació a la tarda de la Real Federació Espanyola de Futbol que el Barça va cometre alienació indeguda amb Chumi i el posterior anunci del president del Llevant, Quico Catalán, que reclamarà la impugnació del partit avui mateix. Una notícia que va generar murmuris als voltants del Camp Nou entre les converses dels pocs assistents a l’estadi (l’assistència va ser de només 42.383 espectadors, la més baixa del curs) alhora que en moltes de les converses dels aficionats abans del partit també es recordava la fita del Girona contra l’Atlètic de Madrid de dimarts. Aïllat de tot el soroll extraesportiu, però, hi havia Dembélé. El francès va començar el partit amb el seu posat distés i amb el seu semblant ‘passota’ i, com tot el seu equip en general, va signar uns primers minuts freds, com la temperatura i com les grades amb força seients buits del Camp Nou, a excepció de la grada d’animació.

Al Barça li va costar arrencar i fins que Messi no va començar a connectar amb la pilota el Llevant va estar còmode, però també poruc, ja que des dels primers minuts van buscar esgarrapar segons a qualsevol jugada a pilota aturada. Fins que tot això va canviar. Messi, sense el seu soci Luis Suárez, a qui Ernesto Valverde va donar un descans tan necessari com merescut, va jugar ahir a la posició de 9 i quan l’argentí va veure que no li arribaven pilotes es va començar a deixar a veure entre les poblades línies de migcampistes i defenses del Llevant. Quan Messi va començar a fer rutllar la pilota el Barça va començar a millorar i a divertir-se. I a colpejar.

Als 24 minuts l’argentí va fer lluir el porter Aitor Fernández amb un xut creuat després d’una bona passada d’Arthur. Poc després, l’astre argentí va robar una gran pilota prop de l’àrea del Llevant per assistir amb un velocitat endimoniada a Dembélé i, el francès, amb més fortuna que encert va firmar el primer gol del partit després que el refús del defensa rebotés en la seva cama i anés a parar al fons de la porteria. Sense temps d’acabar de celebrar aquest gol el guió es va repetir immediatament: novament assistència veloç de Messi per a la cursa de Dembélé, desmarcada al límit del fora de joc de l’extrem francès, retallada marca de la casa davant del porter, rematada picada i mossegada que arriba a tocar el porter amb la cama, però que no pot evitar que entri.

Amb mitja hora el Barça havia començat a encarrilar la remuntada, però no s’hi valia a badar: un gol del Llevant forçava la pròrroga. Conscients d’aquesta premissa, els blaugranes van seguir atacant, però Dembélé de nou, Messi després i, finalment, Arturo Vidal, van topar amb Aitor Fernández o amb xuts ajustats que van fregar la xarxa de la porteria del conjunt valencià. A la segona part, Messi va aparèixer ben aviat per firmar el tercer després amb una rematada a boca de canó després d'una bona assistència de Semedo. El Llevant ja no va reaccionar i el Barça no va fer més gran la ferida tot i que Valverde va donar entrada a Luis Suárez i Sergi Roberto, a més de Denis Suárez, autor de la jugada que va acabar en el penal que Coutinho va firmar en l'anada. Ja al final, en el temps afegit, Boateng va enviar una rematada al pal que tampoc hauria servit per classificar al seu equip. A l'espera del que passi als despatxos, el francès certifica la classificació pels vuitens a la gespa.