Denis Suárez, més a prop de sortir del Barça

A menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges hivernal, Denis Suárez està ultimant la renovació amb el Barça fins al 2021 (el seu contracte actual s'acaba el 2020), condició del club blaugrana perquè pugui anar cedit a l'Arsenal. És el desig del migcampista gallec, que ha vist com en el segon curs d'Ernesto Valverde al Barça tampoc disposa dels minuts que voldria.

Malgrat tenir ofertes per estudiar de la Lliga espanyola (Betis i Sevilla són els dos dels clubs que més interès han mostrat per fitxar Denis), el gallec prefereix anar al conjunt londinenc que entrena Unai Emery, que ja coneix de la seva etapa quan va jugar al Sevilla i el tècnic basc n'era l'entrenador. A falta de polir els últims serrells, la negociació amb l'Arsenal es podria tancar amb una cessió fins a final de temporada per gairebé 2 milions d'euros i una opció de compra no obligatòria.