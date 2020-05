Desinfectar i un màxim de 10 jugadors: el futbol torna als entrenaments en grup

La Bundesliga ha posat aquest cap de setmana la primera pedra per recuperar una mínima normalitat en el futbol professional encara en el marc de la pandèmia de coronavirus. Ha de ser un banc de proves que marqui les pautes del negoci, sense excedir-se en les imprudències. La lliga espanyola treballa a contrarellotge per ser la següent en organitzar partits. La cúpula directiva va donar dissabte llum verda als equips perquè reprenguessin aquest dilluns els entrenaments grupals amb un màxim de 10 esportistes. Arriben a la fase tres del pla de desconfinament del govern central, la prèvia a competir després de la pretemporada exprés d'aquesta última setmana amb sessions individualitzades per recuperar automatismes tècnics.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de dissabte va definir les mesures que entren en vigor a la fase 2 i que acabaran de definir la nova rutina dels clubs amb entrenaments totals, amb un màxim de catorze persones (sense superar el 50% de la capacitat de la instal·lació), reunions tècniques de treball amb un màxim de 15 participants entre esportistes i entrenadors i l'accés dels mitjans de comunicació als entrenaments.

Netejar les instal·lacions

El Barça ha treballat aquest cap de setmana per adaptar-se al protocol del nou moment esportiu. Una unitat de neteja ha desinfectat les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper abans de l'entrenament que dirigirà Quique Setién aquest dilluns (9.30 h), centrant-se especialment en els vestidors. Ha esterilitzat cada taquilla, les botes i les xancletes de tots els futbolistes, bancs, lavabos i els passadissos que donen accés a les zones comunitàries del centre blaugrana.

Les mesures són exigents per evitar un rebrot de la pandèmia que podria afectar tot el circuit futbolístic i provocar una nova onada de tests per actualitzar el quadre mèdic de cada professional. La cadena de detecció i actuació amb un cas positiu per coronavirus no ha variat. S'apliquen les mesures estàndard d'aïllament o de quarantena en cas d'haver estat en contacte amb algú infectat. La teòrica immunitat de l'elit és fràgil. El Werder Bremen va demostrar-ho divendres anunciant que un dels seus futbolistes deixava la rutina del primer equip durant quinze dies per haver estat en contacte amb un positiu per covid-19.