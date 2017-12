Deulofeu, amb l'alta mèdica, no jugarà el clàssic

Gerard Deulofeu ha rebut aquest matí l'alta mèdica, però no jugarà el clàssic de la Lliga Santander contra el Reial Madrid. Ha sigut una decisió d'Ernesto Valverde, que tot i els esforços del jugador per arribar a la cita del Bernabéu no ha entrat en la convocatòria. Tampoc hi són Ousmane Dembélé per precaució ni Arda Turan i Rafinha per decisió tècnica, a banda dels lesionats Samuel Umtiti i Paco Alcácer. Semedo i Jordi Alba sí que formen part de l'expedició blaugrana. El grup el completen Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal i Vermaelen.