Dos partits per posar a prova el fons d’armari

El dia del sorteig de les semifinals de Copa, a la Ciutat Esportiva del Barça van fer un gest de resignació després de conèixer el rival. Ernesto Valverde havia anat dosificant esforços i reservant jugadors a les eliminatòries anteriors i arribava amb menys desgast que l’any anterior, com estava planificat. Però havent de jugar contra el Reial Madrid la situació es capgirava. Les rotacions en el partit de dimecres -que contra un altre rival haurien pogut ser més generoses- van acabar sent mínimes. Fins i tot Messi, que no estava al 100%, va entrar en la convocatòria i va jugar a la segona part. El resultat va ser més desgast i una lesió de propina, la d’Arthur Melo, que es quedarà sense jugar quatre setmanes per un trencament muscular.

Un contratemps afegit per a un vestidor que havia intentat no caure en la mateixa trampa de la temporada passada. Llavors va acumular molts partits al gener i va ser penalitzat al febrer i al març -quan torna la Champions- amb lesions i futbolistes a mig gas, jugant-s’ho tot a la Lliga i a Europa. Ara vindrà una setmana neta, sense partit en dimecres, i dissabte vinent el Valladolid visitarà el Camp Nou. Un partit teòricament assequible. Però abans, el Barça visita San Mamés. I ho fa amb baixes destacades. A banda d’Arthur Melo, que s’afegeix als lesionats Umtiti i Rafinha, tampoc hi serà el sancionat Jordi Alba, que va veure la cinquena groga dissabte passat contra el València. Leo Messi segueix sent dubte per la contusió a la cuixa i hi ha alguns jugadors que porten tants minuts a les cames que tenen risc seriós de lesió, com per exemple Ivan Rakitic o Luis Suárez.

L’única notícia positiva després d’una setmana amb un ull posat en la infermeria és la d’Ousmane Dembélé. L’extrem francès ha complert els pronòstics dels serveis mèdics i s’ha recuperat de la lesió al turmell, tot i que és difícil pensar que serà a l’onze titular perquè no va començar a treballar amb el grup fins dilluns. Dembélé és a la llista i viatja amb l’equip a Bilbao. L’altra novetat és la de Miranda, lateral esquerre del B, l’únic lateral esquerre pur que entra a la llista per cobrir la baixa d’Alba. La convocatòria és de dinou futbolistes, per la qual cosa una hora abans del partit el tècnic haurà de descartar-ne un.

Pendents de Messi

El nom més destacat és el de sempre a Can Barça: Leo Messi. Un jugador que, com va reconèixer Valverde, no està al 100% després de la contusió que va patir contra el València. No és una lesió i es pot arriscar, però resulta que una lesió del jugador més important de l’equip a quinze dies que torni la Champions seria un problema greu. “Si està al 100%, segurament jugarà. Si no ho està, ho decidirem”, va dir el Txingurri, que va respondre gairebé amb les mateixes paraules que en la prèvia del clàssic de Copa.

Els metges hi diran la seva, encara que la paraula de Messi hi farà molt. “Ho parlem cara a cara i amb franquesa. No hi ha cap problema, amb ell”, va reconèixer el tècnic. Una fórmula podria ser que Messi repetís com a suplent i sortís només a jugar els últims 30 minuts si l’equip el necessita. O que, si el marcador és favorable al Barça, es quedi sense jugar. Tot i que tenint en compte la transcendència del partit i que Messi és un jugador que s’acostuma a dosificar al camp, cal esperar que sigui titular perquè podrà descansar la setmana que ve.

On Valverde s’haurà de trencar les banyes és a la banda esquerra. Jordi Alba no té un substitut clar i l’entrenador haurà de decidir-se entre cinc futbolistes. O bé posar en aquella posició un lateral dret (Sergi Roberto o Nélson Semedo), o bé un central esquerrà (Clément Lenglet o Thomas Vermaelen) o bé un futbolista del Barça B (Juan Miranda). Tots cinc són a la llista, si bé Vermaelen i Sergi Roberto són els que tenen més números d’ocupar aquesta posició.

L’absència d’Alba va evidenciar una setmana més que la planificació de la plantilla no és idònia, ja que el jugador de l’Hospitalet no té un recanvi pur al primer equip. I que Miranda, que fins ara només ha jugat quatre partits comptats a les ordres de Valverde, no ha acabat de convèncer.

Arthur, un imprevist d’última hora

Al mig del camp, Valverde va rebre divendres la notícia de la lesió d’Arthur Melo. El migcampista brasiler s’havia convertit des de feia unes setmanes en el director d’orquestra de l’equip guanyant galons a marxes forçades i adaptant-se a l’estil de joc blaugrana més aviat del que molts preveien.

Sense ell, el tècnic haurà d’escollir entre tres opcions: Carles Aleñá, Arturo Vidal i Philippe Coutinho. Això, sempre que mantingui Ivan Rakitic a l’equip. Perquè el croat, dels que més han participat aquest curs, ja va descansar mitja hora dimecres, en part pel desgast físic que acumula un futbolista que va disputar el Mundial, on va arribar a la final, i que gairebé no va tenir descans a l’estiu.

Amb el Reial Madrid a cinc punts, després que ahir guanyés al Wanda el derbi madrileny, Valverde té la difícil tasca difícil d’obtenir els tres punts a Bilbao modificant notablement l’onze titular habitual. “Aquest partit és fonamental per a nosaltres. Sí, després tindrem uns dies de descans. Però també tenim algun jugador carregat i no volem que es trenqui. Seria un contratemps molt important. Serà un partit en què caldrà filar molt prim a l’onze”. Una hora abans del matx sortirem de dubtes.