Dos pilars per tombar el Roma

“El partit de dissabte a Sevilla serveix com a referència de coses que cal millorar, però aconseguir empatar i com ho vam fer... Són partits així els que et donen molt esperit de grup”. L’entrenador del Barça, Ernesto Valverde, valorava d’aquesta manera l’últim enfrontament dels blaugranes, que, capitanejats per un Leo Messi que va entrar a la segona meitat, van aconseguir empatar gairebé in extremis al Sánchez Pizjuán. Messi reforça el grup, i el grup sense Messi ensenya les seves vulnerabilitats. És per aquest motiu, tan senzill com evident, que s’espera que l’astre argentí surti aquest dimecres (20.45 h, beIN SPORTS) contra el Roma en un onze inicial en què també s’espera que hi sigui Sergio Busquets. El de Badia del Vallès va rebre ahir l’alta mèdica després d’estar tres setmanes lesionat per culpa d’una petita fractura al cinquè metatars del peu dret, que es va fer, precisament, en l’últim enfrontament dels blaugranes a la Lliga de Campions, contra el Chelsea.

“Són jugadors tan determinants al seu lloc que quan no hi són és evident que els trobes a faltar. Són fonamentals per a nosaltres”, afirmava ahir Valverde referint-se a l’argentí i el català. Messi i Busquets són dos pilars imprescindibles per a les aspiracions de guanyar un triplet que es començarà a determinar aquest mes d’abril. La primera prova passa per començar a encarrilar els quarts de final de la Champions contra un Roma del qual el tècnic blaugrana no es refia: “És un equip que juga bé a l’atac i que, alhora, és solidari en defensa. Està molt ben estructurat, aprofita la vocació ofensiva dels seus laterals i és perillós en les jugades d’estratègia. Ens donarà moltes dificultats: l’eliminatòria està equilibrada al 50%”. Un cop més, l’exercici de prudència característic d’un Valverde que no creu que l’eliminatòria quedi definida aquest vespre al Camp Nou: “Dubto que en uns quarts de final es pugui resoldre res aviat, però volem guanyar sense rebre gols. No n’hi haurà prou amb un bon partit a l’anada, sinó en els dos de l’eliminatòria”.

540x306 Equips amb més partits seguits sense perdre com a local a la Champions / ARA Equips amb més partits seguits sense perdre com a local a la Champions / ARA

Tot i el discurs prudent de l’entrenador basc, aquest vespre s’espera un Barça ofensiu en què, sense Coutinho, sigui Dembélé qui acompanyi Suárez i Messi a l’atac blaugrana. Al mig, Busquets, Rakitic i Iniesta s’encarregaran de fer rutllar un equip que estarà protegit per la seva defensa de gala. En definitiva, el mateix onze que va superar el Chelsea per 3-0 la nit en què el davanter francès es va començar a guanyar la benedicció de Messi i l’aprovació d’un Camp Nou que no coneix la derrota a la Lliga de Campions des de fa gairebé cinc anys. L’últim cop que els blaugranes van caure al seu feu en aquesta competició va ser l’1 de maig del 2013, quan van perdre 0 a 3 a les semifinals davant d’un Bayern de Munic que es va acabar enduent el trofeu. Des de llavors, 23 victòries i 2 empats a l’estadi quan s’engalana amb els plafons estrellats de la Champions. Contra el Roma, doncs, hi ha una nova oportunitat de seguir engreixant aquesta marca, que domina, precisament, el conjunt bavarès amb 29 triomfs al seu feu entre el 4 d’abril del 1998 i el 2 d’abril del 2002.

Per seguir fent del Camp Nou un feu inexpugnable a Europa, Valverde confia que l’afició ompli avui l’estadi: “Segur que respondrà igual que contra el Chelsea. La gent sap que estem en un moment decisiu de la temporada i ens donarà el seu suport”. L’afició blaugrana encara no ha pogut cantar cap gol de Suárez a la Lliga de Campions en aquesta edició: l’uruguaià no marca des de la històrica remuntada contra el PSG de fa un any, i acumula així 10 partits sense veure porteria a Europa. Una dinàmica, però, que no preocupa gens a Valverde: “És una casualitat que encara no hagi marcat, de la mateixa manera que durant la temporada va tenir algunes dinàmiques en què no feia gols i es van acabar. No em preocupa, té una bona relació amb el gol i sempre el busca”. Tot i que encara no ha estrenat el seu caseller golejador a la Champions, Suárez acumula un total de 15 gols aquest 2018, que, juntament amb els 17 que ha fet Messi, els converteixen en la parella de golejadors més letals dels vuit equips que disputen els quarts de final de la Lliga de Campions. Pel que fa al Roma, el seu davanter centre, el bosnià Edin Dzeko només ha marcat sis gols aquest any.

Di Francesco apel·la a la “identitat”

Amb la baixa per lesió del jove atacant turc Cengiz Ünder -l’última perla que ha detectat Monchi, l’exdirector tècnic del Sevilla, que des d’aquesta temporada treballa per al Roma-, l’italià d’origen egipci Stephan El Shaarawy i l’argentí Diego Perotti segurament acompanyaran Dzeko en el trident atacant romanista del sistema 4-3-3 que plantarà aquest vespre el tècnic italià Eusebio Di Francesco al Camp Nou. “Difícilment jugarem amb un 4-4-2. Potser poso un davanter que ajudi més en tasques defensives, però dubto que canviem de sistema, donaríem senyals de debilitat”, va dir ahir un Di Francesco que assegura que no han vingut a Barcelona a perdre la identitat. Tot i ser un equip italià, el Roma de Di Francesco és un conjunt alegre i amb vocació ofensiva que, tal com assegura el seu tècnic, ve a ser “competitiu”, una actitud que els ha dut als quarts de final de la Champions: “Venim a Barcelona amb molta humilitat, però amb la mentalitat de fer alguna cosa extraordinària. L’alegria ha de formar part de la mentalitat dels futbolistes”.

El Roma tindrà al davant tot un Barça amb l’objectiu de tornar a les semifinals de la Lliga de Campions després de la desfeta la temporada passada als quarts de final contra el Juventus. El conjunt blaugrana s’aferra al retorn a l’onze de Messi i Busquets, a la ratxa d’imbatibilitat europea al Camp Nou i a l’últim precedent davant el Roma a l’estadi: un 6 a 1 demolidor a la fase de grups d’ara fa dues temporades, tot i que només quatre futbolistes d’aquell onze sortiran segurament avui de titulars a l’equip italià: Manolas, Florenzi, Dzeko i Nainggolan, de qui Di Francesco va dir que té un “50% de possibilitats de ser damunt la gespa del Camp Nou”.