Douglas, cedit al Sivasspor fins a final de temporada

El Barça ha anunciat aquesta tarda que Douglas Pereira jugarà cedit al Sivasspor turc la temporada vinent. L'operació sortida del club comença a funcionar, tot i que encara sense generar beneficis. El lateral, com a mínim, no formarà part de la plantilla d'Ernesto Valverde i deixarà una fitxa i espai salarial per a apostes noves. Segons assegura l'entorn blaugrana, el Sivasspor es farà càrrec d'una part del seu sou. Aquesta serà l'última cessió de Douglas. La seva vinculació amb el Barça es trenca l'estiu vinent i quedarà lliure.