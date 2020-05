Emili Rousaud demana per carta a Bartomeu que informi del Barçagate

L'exvicepresident institucional del Barça, Emili Rousaud, ha fet pública aquest dijous una carta al president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en què li demana que difongui públicament i íntegrament l'informe corresponent a l'afer Barçagate. Rousaud, un dels sis directius que van deixar el club a l'abril, vol estar al cas de la investigació que el club va encarregar a la firma Price Waterhouse Coopers sobre la contractació de diferents empreses vinculades a la societat I3 Ventures per a la monitorització de xarxes socials.

L'exdirectiu recorda que, mentre era membre de la junta, va "promoure directament l'inici d'aquesta investigació", entenent que la missió de l'equip directiu és "assegurar la total transparència en la gestió del club". Rousaud menciona els òrgans de control i investigació que han de garantir la bona gestió i demana detalls per saber "per què aquesta contractació no va passar per aquests mecanismes de transparència".

"Et demano com a president del nostre club que asseguris com més aviat millor la difusió pública i íntegre de l'informe, així com de les determinacions que la junta hi prengui en conseqüència", diu l'escrit. Rousaud assegura que la petició la fa "com un soci més" i coincidint amb l'opinió "de molts altres barcelonistes" que li han expressat, afirma, "la necessitat d'una explicació pública sobre els fets investigats".