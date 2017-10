Enllestir el primer objectiu europeu amb dubtes al centre de la defensa

El Barça jugarà per primer cop a l’estadi Georgios Karaiskakis del Pireu (20.45 h / TV3) amb el repte de certificar, davant l’Olympiacos, el seu pas als vuitens de final de la Lliga de Campions. Si l’equip de Valverde guanya i la Juve puntua a Lisboa, contra l’Sporting, ja serà als vuitens de final i faltarà decidir només la primera posició de grup contra els italians.

Valverde, però, arriba amb baixes significatives, com Andrés Iniesta, que ja va ser baixa al nou San Mamés per una sobrecàrrega a la cama esquerra, i el defensa Gerard Piqué, sancionat per la seva expulsió al Barcelona-Olympiacos. Valverde espera poder fer jugar “Mascherano o Vermaelen” al costat d’Umtiti, però tots dos són dubte, l’argentí per una infecció al peu que li ha provocat una febrada i el belga per molèsties al maluc. Sergi Roberto podria abandonar el lateral dret per substituir Iniesta en la medul·lar, cosa que propiciaria l’entrada de Nélson Semedo al lateral, on ja va jugar a Lisboa.

Amb Deulofeu segurament en atac, el Barça visita un equip deprimit després de perdre el seu clàssic contra el Panathinaikòs, lluny dels primers classificats, el sorprenent Atromitos i l’AEK d’Atenes. Takis Lemonis, l’entrenador de l’Olympiacos, recupera el golejador Emenike, que es va perdre l’última cita europea per unes molèsties, i el mitjapunta alemany Marko Marin. El tècnic Takis Lemonis deia ahir que és “positiu jugar contra un equip gran per recuperar-se” després de perdre el derbi contra el Panathinaikòs”, i destacava: “No hi ha res millor per als meus jugadors que jugar contra un equip tan gran”.

Un equip gran, el Barça, que va passar-se la prèvia parlant més de política i del Reial Madrid que no pas d’un Olympiacos que ho passa malament. “És una Lliga molt dura en què el Barça pot patir i el Madrid pot perdre a Girona. La derrota del Madrid serveix per valorar els triomfs del Barça. No hi ha res decidit encara”, deia Valverde sobre la Lliga, que el Barça reprendrà el pròxim cap de setmana contra el Sevilla. Abans tocarà tancar amb nota alta el primer partit en un estadi on, per un cop, el mosaic serà un homenatge al tècnic rival, Valverde.