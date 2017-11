Ensopegada inesperada del Barça femení a Tenerife

Que la tornada de Champions contra el Gintra fos un tràmit permetia gestionar millor les cames i centrar esforços en el duel de Lliga Iberdrola però, inesperadament, el Barça femení ha ensopegat en el seu desplaçament a Tenerife i perd la condició d'invicte. El Granadilla Egatesa ha fet bo un solitari gol de Jackie Simpson al minut 22 i ha privat les blaugranes dels primers punts de la temporada. Els canvis al segon temps han intentat sacsejar l'atac blaugrana, però no ha estat suficient per capgirar un panorama cada cop més estressant per a les catalanes. L'entrebanc, a més, podria fer-se més gros a la tarda, si l'Atlètic de Madrid, colíder fins ara a la classificació, tanca la jornada amb victòria contra el Betis.

Qui tampoc ha tingut sort en el seu partit de la setmana ha sigut l'Espanyol, que ha cedit el triomf a casa contra l'Athletic Club. El conjunt basc s'ha fet amo del partit al principi i s'ha posat el partit de cara ja al minut 7, amb un gol d'Erika Vázquez. A les acaballes, i quan les periquites ja havien aconseguit igualar les forces, han encaixat el segon gol, obra de Yulema Corres amb un xut llunyà que ha sorprès Mariajo Pons. L'Espanyol comença malament el 'Tourmalet', que l'enfrontarà seguidament amb Athletic, València, Atlètic i Barça.