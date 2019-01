Entrades exhaurides per a l'entrenament de portes obertes del Barça

Ja no queden entrades per veure l'entrenament de portes obertes que farà el primer equip del Barça aquest divendres al matí. El cub ha informat que s'han acabat ja les gairebé 15.000 localitats que s'havien posat a la venda.

La sessió, que com és habitual es fa al Miniestadi, està dirigida, sobretot, als més petits, aprofitant que encara estan de vacances escolars. La sessió inclourà una petita part física, els rondos, i s'acabarà amb els tradicionals partidets. Un cop acabat l'entrenament, els jugadors acostumen a signar samarretes i regalar pilotes als assistents.

Després de la sessió, i com també és tradicional durant les festes nadalenques, els jugadors i el cos tècnic visitaran els nens ingressats en alguns hospitals per desitjar-los que els Reis d'Orient els portin moltes coses. Aquest any, a més, també faran la visita les jugadores de l'equip femení.

Els centres que visitaran són l'Hospital Sant Joan de Déu, Hospital de la Vall d’Hebron, l'Hospital de Sant Pau, Hospital de Barcelona, l'Hospital de Nens de Barcelona, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Cottolengo Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald.