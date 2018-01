Ernesto Valverde: “No descartem els rivals”

Ernesto Valverde va celebrar la remuntada del Barça, però va tornar a apel·lar a la prudència. “Estem molt contents amb la primera volta que hem fet, però ara ens queda la segona. Tot i la distància, no descartem els rivals. L’avantatge és que no hem de mirar els nostres rivals”, va recordar l’entrenador de l’equip blaugrana. “Parlar és lliure, però els punts són difícils per a tots. Això no són matemàtiques. Nosaltres vam tenir problemes a l’inici de la temporada i ara estem millor. La clau va ser anar pas a pas i no entrar en una dinàmica catastrofista que quan perds dos partits sembla que s’ensorra el món. Encara podem millorar coses i fer-ho millor”, va afegir.

“El partit té moltes lectures perquè la Reial Societat ha estat millor que nosaltres en molts moments de la primera meitat. Hem acusat el cop del primer gol. El gol que hem marcat abans del descans ens ha ajudat i a la segona meitat hem sortit amb més determinació. El millor ha sigut que hem cregut en la remuntada contra un rival que juga molt bé a futbol i que ens té la mida presa”, va explicar el tècnic, que va celebrar la victòria en un camp que sempre li ha costat molt al Barça. “Hem acabat amb la malastrugança d’Anoeta”.

“Respectem molt el Madrid”

Guillermo Amor també hi va dir la seva. “Respectem a tothom, però respectem molt el Reial Madrid. Parlar ara del Madrid no és just ni bo”, va recordar el director de relacions institucionals del Barça.