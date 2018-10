Valverde: "No hi ha un jugador que pugui substituir Messi, tot el grup haurà de fer una passa endavant"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha lloat l'Inter de Milà abans de la seva visita aquest dimecres (21 h) al Camp Nou: "És un gran equip, que pressiona alt i que voldrà instal·lar-se a camp contrari des del primer minut". El preparador basc ha admès que a baixa de Messi els condiciona "molt", però que és un "repte" tirar endavant els partits que hauran de jugar sense l'astre argentí. Valverde ha parlat de partit decisiu: "Juguem a casa i volem aferrar-nos a la primera plaça del nostre grup". El Txingurri també ha afirmat, respecte la seva renovació, que se sent "bé" al club.

El tècnic basc no ha donat detalls de quin jugador posarà per suplir Messi: "L'estil es mantindrà, això està clar. Manegem diverses opcions per mirar de substituir-lo". Una opció, per remota que sembli, podria ser Malcom: "Està preparat, però ja veure'm". El que ha deixat clar el tècnic és que suplir Messi serà "una qüestió conjunta": "No es tracta que un jugador intenti fer el que fa Messi, haurà de ser una cosa col·lectiva. Tot el grup haurà de fer una passa endavant". Respecte a les tres setmanes de baixa que el club ha anunciat respecte l'argentí, Valverde ha dit que "sembla difícil" que es pugui recuperar abans. Preguntat per Ousmane Dembélé, el tècnic l'ha encomanat a "treballar més als entrenaments i als partits, com la resta dels seus companys".

El moment còmic de la roda de premsa del tècnic basc ha estat al final, quan l'exjugador blaugrana Hristo Stoichkov ha demanat el torn de paraula com un periodista més i s'ha ofert a Valverde com a un possible jugador a convocar contra l'Inter.