Ernesto Valverde: "Hem sabut patir i atacar bé en moments determinats"

260x366 Ernesto Valverde i Asier Garitano / EFE Ernesto Valverde i Asier Garitano / EFE

Ernesto Valverde, entrenador del Barça, ha analitzat el triomf d'aquest dissabte contra el Leganés. "Hem sabut patir i atacar bé en moments determinats. No hem estat brillants per moments, ho atribueixo als rivals, cal saber jugar en aquest camp , on el rival pressiona. H em de millorar coses, però en aquests camps no se'ns poden escapar punts", ha dit.

"A tots ens agrada guanyar i dominar, però el Leganés ha estat molt combatiu. Ens ha costat passar les seves línies i ens han dificultat el joc. Ha estat un partit complicat, no ho nego. Dono per molt bo el resultat, tot i que sabem que no hem estat brillants", ha explicat el tècnic de l'equip blaugrana.

Segons Valverde, "el futbol es basa en dominar el joc a les àrees, que és on es decideixen les coses. Els rivals ens coneixen, però tenim jugadors resolutius. El joc es concreta a les àrees, on nosaltres tenim a Luis Suárez i a Ter Stegen. No hem estat brillants, però hem marcat tres gols. Hem d'entendre les dificultats que presenten alguns partits. Els resultats t'ajuden a seguir donant passes".

"Soc sincer, però potser no del tot. Tracto de no transmetre molt els defectes en sala de premsa. Els entrenadors ens cobrim una mica", ha dit l'entrenador del Barça.

540x306 Luis Suárez / AFP Luis Suárez / AFP

"Els gols han servit per aconseguir el tres punts contra un rival difícil. Cada partit té les seves dificultats. Guanyar era important. Sempre intentem jugar millor, però a vegades no és possible. Tenim un bon marge de punts i hem de seguir en la mateixa línia", ha explicat Luis Suárez en declaracions a beIN La Liga.