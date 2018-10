Ernesto Valverde: “M’he guardat els canvis perquè no ho veia clar”

“Sempre volem guanyar i hem perdut dos punts”. Resignat i autocrític, Ernesto Valverde va acceptar el punt obtingut a Mestalla, on va destacar la bona actuació defensiva del seu rival per frenar el potencial ofensiu del Barça: “Han fet un gran treball defensiu. S’han tancat molt bé i després a esperar una contra. A més han marcat molt aviat i això els ha fet venir amunt. Pensàvem que després del gol de Leo en tindríem alguna”.

El preparador blaugrana va lamentar la manca d’encert dels seus: “En el segon temps hem tingut el control del joc però ens ha faltat encert, però també havíem de tenir molt de compte amb les pèrdues”. Valverde va justificar el retard en els canvis perquè no les tenia totes: “ He guardat els canvis al final perquè no ho tenia clar. Creia que amb els jugadors que hi havia en el camp ho aconseguirien”.

Piqué accepta les crítiques

En zona mixta, Piqué va acceptar la culpa per gols com el rebut a Leganés, però va llançar un dard als crítics: “Jo em trobo bé, sé que hi ha gent que em té ganes, a Madrid i a Barcelona, molts me la tenen guardada, però és part del joc i hi estic acostumat. Que aprofitin, que surtin de la cova i que els toqui el sol, que això ja canviarà”. També autocrític va mostrar-se Busquets, que va intentar restar pes a l’ensopegada: “Ens van faltar ocasions clares. Està sent una Lliga molt igualada, normalment Barça, Madrid i Atlètic punxen menys del que ha passat aquesta Lliga, i això propicia que hi hagi més equips a dalt”