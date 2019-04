Ernesto Valverde: "És una gran victòria convertir un títol en una cosa previsible"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha admès aquest dilluns que quan guanyes un campionat en un final ajustat o de sorpresa sembla que "l'alegria que tens és superior" i que quan vas "molt sobrat" sembla que el triomf final sigui previsible, de manera que en aquest cas "és una gran victòria convertir un títol en una cosa previsible". "No és el més habitual, el que és habitual és disputar-se la Lliga fins al final, però tant de bo la puguem guanyar amb marge", ha respost el tècnic a la pregunta de si creia que no es valorava el que ha fet el seu equip fins ara en una competició com la Lliga, que pràcticament l'ha liderat de principi a fi. Ha comentat que qualsevol "vol" tancar com més aviat millor la Lliga. "Tots volem guanyar, però ja veurem si som capaços de fer-ho o no, i aquest partit ens ve molt seguit de l'anterior. Portem unes setmanes intenses", ha admès el tècnic, que dona descans a Rakitic, deixant-lo fora d'una convocatòria plena de titulars. De fet, jugadors com Todibó, Murillo i Boateng es queden fora d'una llista on torna Vermaelen, ja amb l'alta mèdica.

De tota manera, el tècnic blaugrana veu bé el seu equip davant la recta final de la temporada. "Ens alimentem molt dels reptes que tenim al davant i això elimina qualsevol indici de cansament, per la qual cosa quan passa això sempre tens les cames fresques", ha comentat Valverde. I la gasolina per als seus jugadors són els reptes que els venen: "Són jugadors acostumats a suportar pressions importants. En general l'equip ha respost fins i tot en partits amb eliminatòries adverses, partits de Champions importants. Estem tranquils, estem en tots els fronts i això anima". Ha comentat que en general sempre és optimista, i, preguntat sobre si a principi de temporada imaginava aquest escenari, Valverde ha dit que sempre pensa que "les coses poden anar bé". "Tenim possibilitats de guanyar tres títols, però també podem no guanyar-ne cap. Tots els partits compten molt, esperarem fins al final", ha recordat.

Ousmane Dembélé ha sigut un altre dels protagonistes de la roda premsa. Després de recuperar-se d'una lesió davant el Lió i d'entrar a poc a poc en la dinàmica de l'equip, Valverde ha admès que el francès "no està exactament igual que abans de la lesió", de manera que "han de passar partits per estar al seu lloc". Valverde valora de Dembélé la seva velocitat, que és fonamental quan els rivals pressionen molt amunt el seu equip. "Ens dona opcions de jugar a l'espai", ha dit.

En el cas de francès i també en el xilè Arturo Vidal, aclamat en el seu últim partit al Camp Nou, el tècnic del Barça ha alabat el canvi experimentat per tots dos en el seu joc i en el cas de la comparació entre Dembélé i Coutinho, Valverde ha dit que durant la temporada "hi ha moments per a tots els jugadors", de manera que "cada jugador ha de buscar el seu lloc" i per això ningú passa al davant d'un altre.

De l'Alabès, el rival d'aquest dimarts, l'entrenador extremeny ha recordat que és un equip al qual últimament al Barça li ha costat molt derrotar. "És cert que ara no estan en una ratxa positiva, però a escala global està fent una gran temporada, té opcions de jugar a Europa i és un premi per a ells ser allà. Estan en una posició privilegiada", ha dit.

El tècnic posa en valor l'èxit de l'equip femení

Valverde s'ha congratulat per la victòria de l'equip femení en l'anada de les semifinals de la Champions (0-1 a Munic davant el Bayern) i ha admès que es tracta d'"un pas més" per al gran auge que està tenint últimament el futbol femení. "S'estan fent passos de gegant i aquests resultats fan que s'acceleri tot", ha opinat Valverde, que ha recordat que l'any passat ja va estar veient 'in situ' la tornada de semifinals davant el Lió i espera anar diumenge que ve al Miniestadi a presenciar el partit.