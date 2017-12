Valverde descarta Dembélé per al clàssic: "Seria prematur i arriscat"

Ernesto Valverde ha refredat la possibilitat que Dembélé estigui disponible per al clàssic de la setmana vinent al Bernabéu. L'entrenador del Barça considera que "seria prematur" fer jugar ja a l'extrem francès abans del gener. En canvi, el Txingurri sí que té pensat fer jugar d'inici Sergio Busquets contra el Dépor, tot i que el de Badia té quatre targetes grogues i es pot perdre el duel contra el Reial Madrid.

"Dembélé està bé. Aquesta setmana ha començat a fer més coses amb el grup però no ha completat tots els entrenaments. La setmana vinent li anirem donant més càrrega de treball. Seguim amb el mateix pla: que al gener pot estar a punt. Tot el demés seria prematur i arriscat. Per tant, ho deixarem aquí. És la idea que tenim", ha dit l'entrenador del Barça.

A la prèvia del partit contra el Dépor, l'últim compromís abans de jugar contra el Reial Madrid, Valverde ha posat l'accent en el partit contra els gallecs i ha assegurat que l'equip "no cometrà l'error" de sortir poc endollat o amb el cap a un altre lloc. "Hem tingut una setmana per preparar el partit i els jugadors són conscients de la seva importància".

El rival, un Deportivo que va començar la temporada "de manera irregular" però que ha recuperat el pols de la competició amb el canvi d'entrenador. "Tinc la sensació que estan en un moment bo. Els veig bé, confiats".

Un partit on Valverde jugarà amb els millors jugadors possibles. Almenys, això és el que ha donat a entendre, relativitzant la necessitat de reservar Busquets, quatre quatre grogues i es podria perdre el clàssic. "És una circumstància que es pot tenir en compte però no saps com aniran els partits. I el que sempre diem, els tres punts són importants en tots els partits, i el més important sempre és el següent. Al final, una targeta te la poden ensenyar al camp, a la banqueta o al túnel de vestidors".

Qui també poden ser al partit són Andrés Iniesta i Javier Mascherano, que estan a la recta final de la recuperació. Valverde ha dit que és "optimista" amb aquesta possibilitat però que no es concretarà fins després de l'entrenament.

En aquest punt, no ha entrat a valorar la possibilitat que Mascherano marxi en el mercat d'hivern. "Està amb nosaltres, comptem amb ell i queden encara dos partits per acabar l'any. Ja se que el cap dona per moltes coses. Algunes es poden comentar alegrement. Tenim uns objectius i parlar d'això ens distreu una mica".