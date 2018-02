Valverde: "Cremarem totes les naus per ser a la final de Copa"

Després d'un mes de gener carregat de partits, amb dos enfrontaments per setmana, al Barça només li queda un pas per ser a la final de Copa. L'equip es juga la classificació a Mestalla, contra el València, amb avantatge al marcador (1-0) del partit d'anada. Ernesto Valverde, el tècnic blaugrana, ja ha avançat que ho donarà tot per superar l'eliminatòria.

"Cada equip serà fidel al que fa. El València serà un equip difícil de superar i que intentarà sortir ràpid al contraatac, tot i que tenint en compte el resultat de l'anada intentaran ser agressius en atac. I més jugant a casa. Serà un partit fort, aquest ja és el definitiu, només un passa a la final. Cremarem les naus per ser a la final", ha dit el Txingurri a la prèvia.

Tot i que per al Barça seria la cinquena final consecutiva i que el València fa 10 anys que no en juga cap, Valverde assegura que els xe "no estan més motivats" que els seus jugadors i que, per passar ronda, serà important "marcar" com a mínim un gol.

"El triomf del València és ser fidel a ell mateix. Té molts recursos, pot jugar a la contra, fer futbol de combinació... depenent de com vagi el partit aniran més endavant o més endarrere. Tenen arguments per jugar de moltes maneres", afegia.

Sense pistes amb Piqué

El gran dubte de la prèvia del partit és saber si Gerard Piqué estarà disponible, després d'acabar el derbi amb molèsties al genoll. Valverde, fidel al seu estil, no ha donat pistes: "És veritat que va acabar el partit amb molèsties. Amb alguna molèstia... Però pensem que no està descartat, en absolut. Li farem una prova avui per veure si pot jugar o no. Ja veurem".

Encara sobre el central, Valverde ha volgut tancar la carpeta sobre la polèmica originada amb Piqué, la seva celebració del gol contra l'Espanyol i les posteriors declaracions. "No sé si ell es va extralimitar, però sí que ens estem extralimitant nosaltres parlant de tot això. Va ser el prederbi, el derbi i el postderbi. Va ser la precopa, la Copa... hem de parar tot això". En resposta a una pregunta sobre la decisió de la Lliga de sancionar aquest tipus d'accions en el futur, el Txingurri s'ha limitat a dir que hi estava a favor "si creuen que és millor per al futbol".

Prudència amb Yerry Mina

En el cas que Piqué no pugui jugar, l'entrenador haurà de decidir si confia en Yerry Mina o si el manté a la banqueta. El colombià va arribar aquest hivern al Barça però encara no ha debutat. "El conec de veure'l en vídeos en un context i unes competicions diferents. Però no el conec en la competició d'aquí, ni jo ni ningú", reflexionava Valverde, que ha recordat que "per ara" està entrant a les convocatòries "amb regularitat".

"No hi és Vermaelen però tenim altres possibilitats. Yerry Mina, Busquets, que ja ha jugat allà, Digne... Algun jugador hi posarem", tancava l'entrenador.

Suárez, titular

Qui no fallarà a la cita serà Luis Suárez, almenys tenint en compte els comentaris de l'entrenador, i això que l'uruguaià és a una targeta de la suspensió. "No em preocupa que no pugui jugar la final, d'entrada perquè no tenim encara cap final per jugar", deia el Txingurri.

En resposta a una pregunta sobre el caràcter del davanter uruguaià, el tècnic ha dit que "alguna vegada" ho ha comentat amb ell, tot i que sense treure'n cap conclusió clara. "Els jugadors són com són. L'agressivitat de Suárez en el joc, la manera com busca el gol, és el seu estil. I ja és veterà, ja sap com cuidar-se".

Finalment, ha parlat d'Ousmane Dembélé, que està recuperant-se a bon ritme de la lesió muscular. "Està bé. Si no és aquesta setmana, la següent ja podrà estar amb nosaltres".