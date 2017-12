Valverde parla del cas Mascherano: "Al mercat d'hivern volem reforçar-nos, no debilitar-nos"

El Cas Mascherano està en boca de tots, i evidentment també se'n fa ressò una de les parts interessades com és l'entrenador Ernesto Valverde. Tot i que el tècnic blaugrana no ha aclarit el futur del 'jefecito', sí que ha donat a entendre que la seva hipotètica sortida en el mercat d'hivern anirà condicionada a l'arribada d'un recanvi de garanties.

"És una qüestió de caràcter intern. De la mateixa manera que no parlem d'incorporacions, tampoc parlem d'aquest tema", ha respost d'entrada Valverde, per acabar amb un "veurem què passa" i una reflexió: "El Barça, com qualse vol equip, el que pretén en un mercat de fitxatges és reforçar-se, no debilitar-se".

Catalunya Ràdio avançava divendres que el Barça i Mascherano han arribat ja a un acord perquè l'argentí deixi el club blaugrana el 31 de gener, i que el seu comiat coincidiria amb l'arribada d'un altre central. Tesi que coincidiria amb el que diu Valverde -llegint entre línies-, si bé les parts -club i jugador- neguen de forma oficial que s'hagi arribat a aquest pacte.

"Encara no ha arribat el mercat d'hivern, estem esperant que arribi. És cert que estan sortint qüestions que cal afrontar. Per ara Mascherano és un jugador nostres i que sempre que ha hagut de jugar ho ha fet a un gran nivell. Té un compromís amb el club que ha demostrat cada vegada que ha sortit al camp", ha afegit Valverde.