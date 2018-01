Valverde: "És un partit a cara o creu, però no és el més transcendental de la temporada"

Ernesto Valverde s'imagina que l'Espanyol plantejarà el derbi d'aquest dijous d'una manera molt similar al partit d'anada. El tècnic del Barça, que ha de remuntar l'1 a 0 advers de Cornellà-El Prat per ser a les semifinals de Copa, creu que serà un enfrontament "disputat però net" i ha animat els aficionats blaugranes a omplir el Camp Nou per mirar de capgirar l'eliminatòria.

El tècnic del Barça, però, no ha resolt les incògnites sobre si Coutinho, Iniesta i Alcácer, jugadors que estan en la recta final de la recuperació, podran ser a la convocatòria, i ha emplaçat tothom al final de l'entrenament, quan "valorarà" cada cas i farà pública la llista. En el cas de Coutinho, seria el seu debut com a jugador blaugrana.

"És una eliminatòria, un cara o creu. Tenim un desavantatge que és el del marcador, i un avantatge que juguem a casa nostra, i esprem que el públic ens ajudi", ha dit el Txingurri, que espera remuntar "perquè el partit d'anada quedi com una anècdota".

El tècnic del Barça ha dit, però, que malgrat ser un derbi i tenir desavantatge, el partit no és el més transcendent del curs. "És un partit a cara o creu, com ho era el de fa quinze dies contra el Celta. Però no és el més transcendent de la temporada".

"Tenim un desavantatge al marcador, però l'avantatge que juguem a casa. Espero que el públic ens ajudi" Ernesto Valverde Entrenador del Barça

En qualsevol cas, reconeix que el fet de tenir el marcador en contra "dona una motivació extra" al partit, que serà "intens" però no "brut". Crec que serà com a l'anada. "A l'anada hi havia tensió i la gent estava revolucionada, però va ser un partit net. Es notarà que és un derbi i que ens hi juguem coses, però no m'espero un partit brut". En aquest sentit, ha tret ferro a les paraules de Baptistao que deia que s'havia d'aturar Messi com fos: "És un amanera de parlar, no vol dir que vagi a fer res antireglamentari. I, en qualsevol cas, ja hi ha un àrbitre per això".

Del partit en sí, creu que es veurà un Espanyol molt similar al del dimecres passat. "No m'espero que l'Espanyol renunciï a l'atac. Tampoc m'espero que surtin a l'atac des del principi, perquè són un equip ordenat. Després, a mesura que avancin els minuts, ja s'anirà veient. Però d'entrada m'imagino un partit similar al de l'anada".

Yerry Mina, amb prudència

Després de fer-se oficial el comiat de Javier Mascherano, ara passa a ocupar la posició de quart central Yerry Mina. El colombià, però, sembla que encara és lluny de poder tenir minuts. Per ara, Valverde en parlar amb prudència, i demana més temps per veure'l en acció. "Estem una mica expectants amb el que pugui oferir-nos, però tenim moltes esperances amb ell".

El Txingurri ha argumentat la resposta: "Mascherano portava aquí molt de temps, sabia com juguem. Yerry acaba d'arribar i no ha pogut disputar cap partit amb nosaltres, ni oficial ni amistós. Hi ha una desavantatge important en el seu cas. Pensem que ens ha d'ajudar el que resta de temporada. Que entri a la llista és una possibilitat. Mica en mica ha d'anar entrant a la dinàmica".

Finalment, ha restat importància a la lesió de Vermaelen, recordant que "és només per dues setmanes" i ha dit que Umtiti està a punt per jugar els 90 minuts d'aquest dijous contra l'Espanyol. "Està bé, tot i que en el seu cas s'ha alterat els plaç de recuperació que teníem previst".