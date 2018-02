Valverde: "Dono moltíssim valor a l'empat, sobretot per les condicions"

Tot i que el Barça només ha aconseguit un punt en el derbi, Ernesto Valverde se'n va molt satisfet de l'RCDE Stadium. "Dono molt valor a l'empat. El partit se'ns havia complicat molt, sobretot per les condicions, per com ha anat tot. Al final es tracta d'un derbi i no volíem perdre".

L'entrenador, que ha destacat la "lluita" dels seus jugadors, ha explicat que l'estat del terreny de joc ha condicionat el futbol del seu equip. "Al principi pensàvem que aguantaria, però a l'inici de la segona meitat ja hem vist que no. Sabíem que qualsevol combinació al darrere ens podia complicar les coses, i al final se'ns han complicat".

Valverde ha destacat que, per buscar l'empat, ha optat per "fer pujar Paulinho i buscar segones jugades", en un partit en què tenia dos canvis previstos (fer entrar Messi i Sergi Roberto al tram final) i en què també ha hagut de rellevar Digne perquè el lateral francès "ha demanat el canvi". Sobre la suplència de Messi, ha dit que "li tocava descansar perquè porta molta càrrega i acumulava molts minuts".

Finalment, l'entrenador ha tret ferro al gest de Piqué, que ha demanat silenci a l'afició de l'Espanyol després de l'empat. "Tothom estava susceptible amb aquest tema i s'ha vist cada vegada que tocava la pilota. I, al final, mira que hi ha jugadors per fer gol… I l'ha fet Piqué. El que ha passat ho emmarco en la rivalitat".