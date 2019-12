“Ens encanta guanyar amb dos gols del planter”

Satisfet per la victòria al camp de l’Inter, Ernesto Valverde va destacar la “resposta excel·lent” dels futbolistes que van sortir a jugar a San Siro, la majoria poc habituals en l’esquema de l’entrenador. “Hi havia moltes novetats. També és novetat que hem canviat l’esquema, però no l’estil. Ens ha costat començar perquè ells pressionaven molt i costava sortir amb la pilota controlada. Però de mica en mica ens hem fet forts en el joc”, apuntava el Txingurri, que parlava també de la “responsabilitat” del Barça per sortir a jugar al 100% a San Siro malgrat que ja tenia assegurat el primer lloc del grup.

L’entrenador destacava els dos gols de jugadors del planter, un fet que li “encanta” a Valverde. “Carles [Pérez] té gol, amb aquest cop sec a la pilota, i Ansu és un golejador nat. Ha sortit i ha marcat. És el golejador més jove de la Champions”.

Finalment, i sobre el clàssic de dimecres que ve dia 18, el tècnic va treure ferro a la convocatòria de Tsunami Democràtic, va defensar el dret de manifestació i va mostrar-se absolutament confiat que el partit es podrà jugar.