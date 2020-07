L'única opció és guanyar

La primera final per intentar seguir en la lluita pel títol de Lliga és a Valladolid aquest dissabte (19:30 h, Movistar LaLiga). El Barça necessita sumar els tres punts per no deixar en solitari el Reial Madrid al capdavant de la classificació. Tot i que no depenen d'ells mateixos, els blaugranes han de sumar tots els punts en els últims tres partits de la competició i esperar que els blancs en perdin pel camí.



Després de les males sensacions al derbi català, el conjunt de Setién necessita tornar a recuperar el joc desplegat en l'enfrontament contra el Vila-real per esvair dubtes. Amb les baixes d'Artur i De Jong per lesió i d'Ansu Fati per sanció, Quique Setién viatja a Valladolid amb una convocatòria de 17 jugadors amb Riqui Puig i Ronald Araujo del filial i amb el porter del juvenil, Arnau Tenas. Amb qui també podrà comptar el tècnic blaugrana serà amb Junior Firpo, recuperat ja de les seves molèsties al maluc.



Des del vestidor són conscients que cada partit restant és una final si volen mantenir les opcions al títol. "Hem de guanyar el partit de Valladolid sí o sí, hem d'estar molt centrats. No ens posaran les coses gens fàcils. Intentarem que l'exigència sigui màxima i poder oferir el nivell que hem de donar", va explicar Setién en la roda de premsa prèvia al partit. Amb l'absència de Fati, caldrà veure si Setién torna a optar per Griezmann com a tercer davanter –per tercer cop consecutiu– o si fa rotacions i tria Martin Braithwaite com a company de Luis Suàrez i Leo Messi a l'atac. Setién tampoc podrà comptar amb De Jong, ja que, tot i estar recuperat de la lesió, el tècnic ha preferit no arriscar-se i reservar-lo per als pròxims partits.



Però no només per al Barça és imprescindible sumar els tres punts. Els de Pucela necessiten la victòria a casa per assegurar-se la permanència matemàticament a Primera Divisió, cosa que tenen a tocar. El conjunt val·lisoletà ve de perdre a Mestalla contra el Valencià, però en una tendència positiva després de guanyar a l'Alabès la jornada anterior i aconseguir puntuar en gairebé tots els partits des de la represa de la competició. Sergio González, a més, recupera a Matheus, Miguel, Pedro Porro, tot i que encara no podrà comptar amb Salisu i Michel Herrero -que continuen amb la seva recuperació i s'entrenen al marge del grup- ni Ben Arfa, baixa per lumbàlgia .

Retrobaments sobre la gespa

Sobre la gespa es retrobaran vells companys d'equip. El porter del club val·lisoletà, Jordi Masip, a més de formar-se a La Masia va formar part de la plantilla blaugrana dirigida per Luis Enrique que va guanyar el triplet la temporada 2014-2015. El porter, que ja fa tres temporades que forma part de la plantilla de Valladolid, s'haurà d'enfrontar als seus excompanys i haurà intentar mantenir la seva porteria a zero si vol ajudar el seu equip a sumar punts per mantenir la categoria.