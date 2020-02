La Federació dona llum verda al Barça per fitxar un davanter per substituir el lesionat Dembélé

El Barça ja ha rebut el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per fitxar un davanter que cobreixi la baixa de llarga durada d'Ousmane Dembélé, operat la setmana passada d'una ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. Així, el davanter francès estarà uns sis mesos allunyat dels terrenys de joc, fet que va provocar que el Barça demanés a la Federació poder fitxar un recanvi.

Després d'haver rebut l'autorització per contractar un jugador fora de la finestra de mercat, ara el club blaugrana té quinze dies per fitxar un jugador d'atac que substitueixi el francès. Això sí, el jugador ha d'estar a l'atur o bé ha de jugar a la Primera o Segona Divisió espanyoles.

Entre els noms que han sorgit les últimes setmanes per reforçar la davantera del Barça sona amb força Ángel, davanter del Getafe. També continua oberta la porta de Roger Martí, del Llevant, que va ser ofert per 12 milions fa pocs dies i inicialment va ser descartat per Éric Abidal, o Lucas Pérez, de l’Alabès.