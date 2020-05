Fotografies d'aficionats a les pantalles led del Camp Nou durant els partits

Els seguidors del Barça estaran presents de manera virtual en els partits que l'equip disputi a porta tancada al Camp Nou gràcies a la iniciativa 'Let's win this match together' [Guanyem aquest partit junts]. És un projecte conjunt entre el club i Cupra, el 'partner' oficial d'automoció i mobilitat de l'entitat des del mes d'agost, i serà possible gràcies a les fotografies que els aficionats enviaran des de casa i que seran projectades a les pantalles les ubicades al voltant del terreny de joc.

CUPRA llança una iniciativa per animar els jugadors quan es torni a jugar al Camp Nou. #CUPRAxBarça #letswinthismatchtogether — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) May 15, 2020

Els aficionats hauran d'enviar les seves fotografies a la web oficial de la marca, que farà un muntatge audiovisual que s'emetrà durant el partit en intervals regulars, fins a un total de deu vegades.

Marc-André ter Stegen ha explicat que li sembla una iniciativa "fantàstica" perquè permetrà a l'equip "sentir la presència dels aficionats". "Necessitem adaptar-nos a aquesta situació i així podrem crear una atmosfera guanyadora per als nostres partits a casa", ha dit el porter.

El director d'estratègia, desenvolupament de negoci i operacions de Cupra, Antonino Labate, ha expressat que "aquesta iniciativa va més enllà del futbol". "Volem expressar que, tot i els desafiaments actuals, tornarem més forts si actuem junts".

Iniciatives per donar caliu als estadis

La previsió que el futbol torni a porta tancada està generant tot un seguit d'innovacions tecnològiques per intentar donar color i caliu als estadis. Veure-hi cadires buides i silenci fa pànic als jugadors, als operadors de televisió i als dirigents i són moltes les fórmules que s'estan explicant els últims dies.

Una 'start-up' catalana, Stredium, està treballant amb un projecte que permet recrear els fans de manera virtual perquè els espectadors que vegin el partit a través de la televisió no notin la diferència. “Estem desenvolupant el pilot per lligar els temes tècnics. La tecnologia utilitza uns algoritmes d’intel·ligència artificial que actualment es fan servir a França per a temes de videoarbitratge i uns desenvolupadors de videojocs que usen els 'game engines' per renderitzar els estadis. Tot això es barreja amb un programari propi. El resultat permet recrear l’entorn i el so de qualsevol partit”, explica a l’ARA Josep M. Monti.

Un altre dels invents que s'estan explorant és ocupar els seients amb maniquins o robots. A Bielorússia i Taiwan van ser dels primers a implementar-ho.

Televisivament també s'esperen petites revolucions per evitar la buidor d'un partit a porta tancada. "Quan s'ha jugat sense públic se sent l'eco i la visió de la grada sense gent és horrorosa. Estem treballant temes bastant moderns i imaginatius", va admetre el president de la Lliga, Javier Tebas, fa uns dies.