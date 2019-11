Frenkie de Jong, el migcentre del futur

A Frenkie de Jong només li van caldre algunes sessions d’entrenament per deixar meravellat el cos tècnic del Barça. El jove futbolista holandès, una de les apostes de futur del conjunt blaugrana, ha començat amb bon peu el seu pas pel Camp Nou, i amb pocs partits s’ha convertit en titular indiscutible a l’onze de Valverde. Per ara ocupa la posició d’interior, però la idea és que, a mitjà termini, retrocedeixi i jugui de pivot, ocupant el lloc de Sergio Busquets. “En un futur, De Jong jugarà més de migcentre”, advertia Ernesto Valverde.

No és una amenaça cap al jugador de Badia del Vallès, sinó un pla de futur per a un Barça que més d’hora que tard necessitarà un recanvi per al migcampista, o fins i tot un company de viatge si es canvia l’esquema per jugar amb doble pivot. “De Jong pot jugar de migcentre o d’interior, ja que té capacitat per despenjar-se en atac i trencar línies. Busquets és un futbolista més de posició, per treure la pilota amb rapidesa, cap a un costat o cap a l’altre”, afegia l’entrenador.

A Busquets, que va fer el salt al primer equip el 2008, encara li queden unes quantes temporades de futbol –té 31 anys i contracte fins al 2023–, però ocupa una posició crítica en el joc blaugrana. Els scouts del club feia temps que li buscaven una alternativa, i De Jong s’havia convertit en el primer de la llista. Per això, quan aquest hivern l’Ajax estava en disposició de vendre’l i hi havia diversos clubs interessats, el president Bartomeu va agafar el toro per les banyes, va viatjar a Holanda i va tancar la incorporació en un tres i no res.

"M'ho passo bé jugant al Barça"

Internacional absolut amb la selecció neerlandesa des del setembre del 2018, De Jong arrodoniria l'última temporada a l’Ajax guanyant la Lliga i la Copa i sent designat com el millor futbolista de la temporada. “No em penedeixo d’haver fitxat. M’ho passo bé jugant al Barça”, assegurava a la prèvia del partit contra el Dortmund.

“És difícil dir una única cosa que hagi millorat. Aquí hi ha grans jugadors. Intento fixar-me en tots i afegir al meu joc tot el que n'aprenc. Però si n’he de dir un diria Busquets. M’ha ajudat molt”. Busquets, alliçonat en el seu dia per Pep Guardiola, ha sigut el que ha interpretat més bé el rol de pivot al Barça. Ara és a ell a qui li toca transmetre l’ofici. De Jong no és pas el primer que intenta aprendre’n, però sí que apunta a ser el més preparat per agafar el relleu. “D’interior o de migcentre? La pregunta és interessant, i ja ho he dit força sovint. Ara mateix, per a mi, la posició no és tan important. Mentre jugui, i ho faci al mig del camp, ja m’està bé”.

Amb 22 anys, l’adaptació del futbolista d’Arkel ha sigut ràpida. Ha jugat els 17 partits oficials –16 de titular– i ha marcat un gol. “M’agrada jugar molt. Em sento bé, i per ara no necessito descansar”, explicava un futbolista que ha disputat 1.378 minuts, el 90% del total. La temporada passada, el dubte era saber qui acompanyaria Busquets al mig del camp. Avui la pregunta és qui acompanyarà De Jong.