La Fundació Barça destinarà aquest any sis milions d'euros als refugiats

En el Dia Mundial del Refugiat, la Fundació Barça demana responsabilitat i empatia respecte a la fugida de milions de persones dels seus països d'origen, on viuen situacions extremes de conflicte i violència.

El club, a través dels programes de la seva fundació, es marca l’objectiu de reforçar i donar eines als nens i adolescents per prevenir i resoldre conflictes i fomentar la inclusió social i la integració. S'utilitza la metodologia FutbolNet per treballar l'autoconfiança i la mitigació del trauma, el respecte i la gestió de conflictes entre les persones, usant el diàleg com a eina principal. El programa inclou infants i adolescents refugiats i de la comunitat local que els acull per fomentar la integració.

Segons informa la fundació, el nombre de beneficiaris des de l'any passat ha sigut de 12.000 nens i nenes als diversos projectes del Líban, Grècia i Itàlia. "L'acció solidària és intrínseca a la nostra filosofia", diu el vicepresident Jordi Cardoner, que explica que aquest any es destinaran 6 milions d'euros en recursos per als refugiats.

Segons les últimes dades de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), hi ha al voltant de 68,5 milions de persones desplaçades, de les quals més de 25,4 milions són refugiats, i la meitat d'aquests són infants que han hagut d'abandonar casa seva a causa dels conflictes, la violència i la persecució. Des de l'inici del conflicte a Síria (2011), els països veïns han acollit un nombre creixent de refugiats: més de 6,3 milions de persones.

D'altra banda, el desembarcament de diumenge al port de València del vaixell 'Aquarius', que havia recollit més de 630 migrants procedents de Líbia després que Itàlia i França es neguessin a rebre'ls al seu país, "ha evidenciat la falta d'humanitat sobre aquest tema": "Cal una reflexió social sobre les falses pors que provoca", afirma la directora de la Fundació Barça, Maria Vallès.