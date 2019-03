La millor assistència de Leo Messi

L'aportació de la Fundació Leo Messi des del 2016 en un projecte de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu està aconseguint resultats esperançadors. L'entitat col·labora amb 200.000 euros en la lluita contra el Rabdomiosarcoma, un tipus de tumor que afecta principalment a nens i adolescents, i que compta amb una elevada taxa de mortalitat. Fins a la data no s'havia donat amb un tractament eficaç, però el passat any 2018 es van aconseguir grans avenços al respecte, en especial amb un fàrmac molt concret. Gràcies a ell s'ha detectat que determinats grups de cèl·lules del Rabdomiosarcoma reduïen la capacitat de creixement i invasió. El següent pas en aquesta investigació portarà a determinar com identificar millor els pacients que reaccionin a aquest fàrmac i a qui caldrà dotar d'un tractament addicional amb un altre tipus d'inhibidor. Aquest descobriment és tot un avanç en la lluita per trobar un tractament eficaç, ja que el Rabdomiosarcoma compta amb un percentatge de supervivència del 30%. Per aquest motiu aquests avenços siguin tota una ajuda moral per als investigadors i els que per desgràcia pateixen aquesta malaltia.

Des de la Fundació Leo Messi es manté l'objectiu de treballar per la lluita contra el càncer entre els més petits. Un dels seus grans projectes és el SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona. Apadrinat pel futbolista, aquest centre d'investigació i tractament per a nens i nenes que començarà les seves activitats el 2020, serà el més gran d'Europa dedicat a la lluita contra aquesta malaltia.