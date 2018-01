Els jugadors de l’Alabès van abandonar el Camp Nou reclamant un penal per unes mans clares d’Umtiti al final del partit, mans clares però dubtoses per la falta d’espai per reaccionar. “Umtiti m’ha dit que era una mà involuntària”, va dir Ernesto Valverde. “Així es perden punts, estic orgullós de la feina dels meus nois”, replicava Abelardo. Fos com fos, el Barça ja porta gairebé dos anys sense un penal en contra a la Lliga. L’últim va ser el 14 de febrer del 2016 contra el Celta, marcat curiosament per Guidetti, l’autor del gol de l’Alabès ahir, quan era al conjunt de Vigo.

El penal hauria pogut deixar sense triomf un Barça que, segons Valverde, estava “cansat per jugar dos cops per setmana”. “No ha sigut el millor partit, ells viuen un bon moment i ens han fet mal a la contra. El seu gol ha arribat per una jugada en què no estàvem ben situats, i s’han anat fent forts en defensa. Ha tocat lluitar per poder guanyar”, va admetre el tècnic. Valverde va explicar que amb els canvis a la segona part pretenia guanyar “profunditat en bandes i la capacitat de desmarcar-se d’Alcácer”, contra un equip que “ara és dels que més feina dona als rivals”.

Preguntat per Coutinho, que de mica en mica entra als seus plans, va defensar el paper del brasiler dient que “els jugadors no són màquines que entren a un engranatge i tot funciona a la perfecció el primer dia”. “L’he vist bé, però necessita anar fent passos per tenir més pes a l’equip”, afirmava, i afegia: “Amb aquest calendari necessitem tots els jugadors endollats”.