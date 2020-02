Gerard Piqué es lesiona però confia que “no sigui res greu”

Gerard Piqué va començar el partit una mica fred, amb una imprecisió que va costar la targeta groga a Semedo després d’una errada en la sortida de pilota quan l’Athletic Club ja intentava córrer després de recuperar la pilota i fer mal al Barça amb una intensitat afiliada. Piqué es va refer, va comandar la defensa i va saber patir en un estadi, San Mamés, on s’homenatja la sentència que diu que el públic és el jugador número 12. El Barça va estar intens en defensa i Piqué va estar a l’altura del que el partit necessitava, però a 15 minuts per al final, en una cursa que no va poder guanyar al veloç Iñaki Williams -i que va recordar la de Marc Bartra amb Gareth Bale a la final de Copa del 2014-, es va fer mal i va haver d’abandonar el partit per problemes musculars pocs minuts després. El seu rostre assenyalava el dolor, les seves mans indicaven la zona: l’adductor. Samuel Umtiti va entrar per substituir-lo.

A l’espera que passi les proves mèdiques corresponents, el diagnòstic determinarà si es tracta d’una lesió muscular en una zona delicada o si queda només en unes molèsties musculars i no es compleixen els mals presagis que es van dibuixar a la cara del central català. En tot cas, el central ja sabia que no podria jugar diumenge en el retorn de Quique Setién al Benito Villamarín. Contra el Llevant va veure la desena groga del curs en el campionat, en una temporada plena d’amonestacions al central català -ahir també la va veure en la jugada en què es va lesionar.

Setién també espera que quedi en res

“Estic bé, he notat dolor als adductors i no podia ni passar la pilota. Ha sigut una llàstima, però espero que no sigui res i estar bé després del partit contra el Betis”, va dir Piqué. “El Gerard havia tingut febre [dimecres no es va entrenar amb el grup], i cap al final del partit ja estava cansat i ha tingut aquesta cursa amb Williams, un jugador molt ràpid. El futbol té aquestes circumstàncies i no hi podem fer res. Espero que no sigui res important”, va valorar el tècnic blaugrana després del partit. La baixa de Piqué suposaria que Setién només podria comptar amb dos defenses amb fitxa del primer equip: Umtiti i Clément Lenglet. Ronald Araújo, del filial, és l’alternativa. Ahir va anar convocat però va veure el partit des de la grada.