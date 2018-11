Gerard Piqué està "treballant" per comprar un equip

"Estem treballant en dos projectes. Un és comprar un equip. Ho sento, no puc dir més. L'altre és crear una nova competició de futbol o fer servir una competició ja existent". La frase és de Gerard Piqué i forma part d'una entrevista que publica aquest cap de setmana 'L'Equipe' i de la qual el rotatiu francès n'ha avançat alguns fragments aquest divendres.

'L'Equipe' entrevista el central del Barça per parlar de la nova Copa Davis que ell mateix ha impulsat i que es posarà en pràctica la temporada vinent. Durant la conversa, Piqué desvela que té al cap dos projectes més i que ja hi està "treballant" per dur-los a terme.

El central, però, es mostra cautelós i per ara no dona més detalls. "Em sap greu, no puc dir res més. Però són dos projectes molt bonics", assegura Piqué.

El futbolista compagina des de fa anys la tasca al futbol professional amb la d'empresari.