Gerard Piqué visitarà l'especialista Ramon Cugat aquest dimecres

El doctor Ramon Cugat, que avui ha sigut presentat dins de l'equip de treball de la precandidatura de Víctor Font, ha confirmat que dimecres visitarà Gerard Piqué i no s'ha volgut aventurar a dir si la millor opció per al futbolista és operar-se o seguir un tractament conservador. "Havent-hi una lesió parcial del creuat s'ha d'anar amb molt de compte. Hi ha ruptura del lligament lateral intern, que el té trencat, però avui dia amb les teràpies biològiques es pot arribar a curar. Hem de valorar tots els elements, sumats a l'edat del jugador [Piqué complirà 34 anys al febrer], per poder determinar quin és el diagnòstic més encertat. L'objectiu és que el genoll torni a estar estable", ha explicat Cugat, que també ha dit que després de veure Piqué parlarà amb el doctor Lluís Til, del primer equip del Barça.

"El metge mana, però el futbolista decideix. El metge el que fa és aconsellar l'esportista. Les cirurgies també tenen els seus riscos. Amb els anys intento ser tan conservador com puc. Però la decisió definitiva [de si s'opera o no] recau sempre en el futbolista". Un tractament conservador podria deixar Piqué apartat dels terrenys de joc uns quatre mesos i la intervenció quirúrgica podria fer que el central català estigués uns sis mesos de baixa. En tot cas, el doctor Cugat ja ha avisat que és "difícil que es recuperi abans de sis mesos".