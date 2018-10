El Glasgow City posarà a prova l'aprenentatge de Kazakhstan

"El partit d’anada dels setzens de final no va sortir com esperàvem, però és un bon toc d’atenció per adonar-te que cap partit és fàcil, que tots els equips juguen al 100%". Fran Sánchez té molt present l'ensopegada a Kazakhstan, on el Barça va complicar-se la classificació amb un perillós 3-1 davant del BIIK Kazygurt que després es va poder remuntar al Miniestadi, i afronta l'eliminatòria de vuitens d'aquest dimecres contra el Glasgow City (18.30h, Barça TV) amb els cinc sentits i la lliçó apresa. "Hem de sortir amb la mentalitat de fer un bon partit i no donar opcions al rival", insistia el tècnic a la prèvia.

L'Atlètic, rumb a Wolfsburg Més difícil ho té l'Atlètic de Madrid qui, després de tombar amb contundència i claredat el Manchester City en una complicada eliminatòria prèvia, ara s'haurà d'enfrontar al subcampió d'Europa, el Wolfsburg. Les alemanyes van ser, precisament, l'últim botxí de les matalasseres, que en l'anterior visita van encaixar un dolorós 12-1 que va afectar molt al vestidor. Ara, les de José Luis Sánchez Vera arriben amb millors sensacions i l'ambició de donar la sorpresa. El tècnic ha descartat Rílnay, Rosita, Ana Marcos, Viola i Jennifer Oehrli, i té l'onze habitual en perfectes condicions.

Les jugadores han assumit el missatge: s'ha d'intentar no encaixar cap gol i anar a Escòcia amb el millor resultat possible. "Caldrà fer dos bons partits", alertava Lieke Martens, per a qui el fet de jugar primer a casa no marcarà diferències. L'holandesa és l'estrella que més tem el Glasgow City però una de les defenses del conjunt escocès, la bosniana Lidija Kulis, apel·la a funcionar com a bloc per tapar el potencial individual blaugrana. "Crec que si juguem com a equip i defensem bé podem obtenir un bon resultat", comentava, ja instal·lades a l'hotel després d'aterrar a Reus.

Del partit, el Barça s'espera un rival "compacte, rocós i que li agrada el contacte físic" però també sap que haurà d'enfrontar-se a un equip "que té gent amb criteri al mig del camp i ràpida al davant", analitzava l'entrenador. "Són molt físiques i grans corredores, ens hem de preparar per això", repetia Martens. Res que no es trobi el Barça en cadascuna de les jornades a la Lliga Iberdrola. De fet, tant Martens com Sánchez destacaven la bona dinàmica de l'equip, que ve de golejar per 9-1 el Rayo Vallecano al Miniestadi.

Van eliminar un altre Barcelona

La línia ascendent és el millor aval per confiar en un bon marcador que aplani el camí cap als quarts de final, un llistó ja obligat per a un Barça que, mentre el sorteig sigui benèvol amb els adversaris del bombo 2, ha de conviure amb el cartell de favorit que s'ha anat guanyant temporada rere temporada. "El Barça juga per guanyar-ho tot i farem tot el possible per competir totes les competicions", va verbalitzar Martens, ambiciosa. La trajectòria fins als vuitens de final del Glasgow City ha sigut molt més llarga i complicada. Les escoceses van tombar el Somatio Barcelona, un club de Xipre creat fa pocs anys per un grup d'amics entrenadors, gràcies a un primer bon partit fora de casa però, abans, a l'agost, van haver de superar una ronda prèvia. Van perdre contra l'Anderlecht, però una inesperada derrota de les belgues contra l'equip polonès Górnik Leczna, va permetre que el Glasgow passés per gols. Una carambola que està alimentant les esperances escoceses.