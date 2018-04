Globus grocs, xiulets a la UEFA i Open Arms: un partit de Champions reinvidicatiu

El partit contra el Roma serà un partit marcat pel clima reivindicatiu. Així, per iniciativa del Comitè de Defensa de la República del FC Barcelona (CDR), s’ha demanat omplir de globus grocs les grades de l’estadi i fer-los volar quan es compleixi el minut 17 amb 14 segons, un moment en què se solen sentir càntics demanant la independència de Catalunya, així coma favor de la llibertat dels presos polítics. El CDR ha demanat als aficionats que vagin a l’estadi amb globus grocs per denunciar “la repressió atroç contra el nostre poble i els nostres polítics”, i altres col·lectius tenen previst portar pancartes per demanar el respecte a les llibertats democràtiques de Catalunya en anglès i en italià. Les últimes temporades, de fet, les graderies del Camp Nou han sigut escenari d’accions reivindicatives amb motiu dels partits europeus. Aquestes reivindicacions van convertir-se en xiulets contra l’himne de la Lliga de Campions quan el novembre del 2015 el Barça va ser expedientat i sancionat per la UEFA per les estelades que havia mostrat l’afició blaugrana a la final de la Champions de Berlín.

El partit d’aquest dimecres, però, també podria servir per reivindicar que el vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms segueixi actuant per salvar la vida de les persones que intenten fugir de l’Àfrica per mar, després que el vaixell fos bloquejat per les autoritats italianes el 18 de març. El vaixell va ser bloquejat perquè ho va demanar el jutge d’instrucció de Catània Nunzio Sarpietro, que acusa l’ONG, impulsada per catalans, d’estar ajudant a fer entrar immigrants de manera il·legal, quan la nau es “dedica a salvar vides en alta mar, tal com exigeix el dret marítim”, diu Oscar Camps, que tenia previst ser al Camp Nou convidat pel FC Barcelona. Com que és un partit contra un club italià, es considera que pot ser un bon dia per seguir internacionalitzant aquesta lluita sota el lema #freeopenarms.

Estirada d’orelles a Tebas

D’altra banda, ahir el portaveu del Barça, Josep Vives, va respondre a les declaracions en què el president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), Javier Tebas, proposava “aplicar el 155 a la final de Copa del Wanda Metropolitano si es xiula l’himne d’Espanya”. “Les declaracions de Javier Tebas són inadmissibles, impròpies d’algú que té la responsabilitat de representar el col·lectiu de clubs de la Lliga -va dir Vives-. Des del FC Barcelona s’exigeix que Tebas se centri en el que sap fer tan bé: defensar els interessos econòmics i comercials de tots els clubs. I que s’abstingui de fer declaracions d’aquesta naturalesa, que no són de la seva competència ni ajuden a crear un bon ambient de cara a la final”. La final de Copa l’organitza la Federació i no l’organisme presidit per Tebas, la LFP.