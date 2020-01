Setién: "L'equip no m'ha agradat durant la primera hora de partit"

Quique Setién ha celebrat aquest dimecres la classificació per als vuitens de final de Copa del Rei amb la boca petita. L'entrenador del Barça ha contextualitzat la victòria contra l'Eivissa, un Segona B, gràcies a un doblet d'Antoine Griezmann a l'últim sospir. "Ja sabíem que seria un partit molt complicat. Ells ho han fet molt bé, ens ha costat", ha assegurat el tècnic en roda de premsa, analitzant el rendiment dels seus futbolistes i la funcionalitat de l'aposta per un esquema de tres centrals i quatre migcampistes.

"Ells són un equip fort, han fet un bon partit i han tingut la fortuna de fer gol. Ens ha costat molt trobar el camí de la seva porteria. Hem estat molt imprecisos. La realitat és que no ha estat gens fàcil. El rival té molt de mèrit. No sempre tindrem la fortuna de fer gol primer, però hem tingut la pilota i això ens ha permès guanyar. Estic content. No hem tingut claredat, però no ha estat un partit fàcil", ha dit.

No ha volgut buscar excuses de formats de competició, el desplaçament exprés o les absències de Leo Messi, Sergio Busquets i Gerard Piqué. "L'equip no m'ha agradat durant la primera hora de partit, però entenc les dificultats que es troben els futbolistes, amb un camp que no és ràpid, contra un equip molt agressiu que ha estat molt intens en defensa i ha defensat bé. Hagués preferit que haguéssim jugat millor. Ens quedarem amb les conclusions que ens serviran de cara al futur", ha comentat.

"L'altre dia vam tenir més control, a tots els nivells. Avui hem tingut moltes pèrdues i això els ha beneficiat. Ells s'han tancat bé, no han cedit espais. Pensàvem que a mesura que passessin els minuts, tindríem més opcions per generar perill. El meu equip ha estat concentrat, però no hem estat encertats per gestionar millor algunes situacions. Si hi hagués tornada, les coses serien diferents", ha explicat. L'exfutbolista també ha valorat el partit d'Ansu Fati, un dels més destacats del partit de Copa. "Estem veient què poden aportar els futbolistes en funció de la seva posició. Ansu té unes qualitats enormes, com els altres", ha apuntat.

Griezmann: "Hem d'assimilar la tàctica del nou entrenador"

Antoine Griezmann ha estat el gran protagonista de la victòria blaugrana als setzens de final de la Copa del Rei (1-2) gràcies a un doblet: "Van començar millor que nosaltres, coneixien el camp. Ens ha costat fer ocasions de joc. Tenim un nou sistema, amb els tres centrals, hem d'interioritzar-lo. Els següents partits seran iguals. Hem d'assimilar la tàctica del nou entrenador. Hem fet un bon treball, una bona segona meitat. Jo faig els gols gràcies a les passades dels companys", ha comentat el davanter francès.