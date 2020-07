Griezmann aprofundeix en la seva penitència

Quique Setién no té gaires motius per fer bona cara. Incapaç d’implantar el seu discurs futbolístic al Camp Nou tant abans com després de l’aturada pel coronavirus, el tècnic càntabre lamenta ara que tres empats en quatre jornades hagin compromès seriosament les opcions del Barça a la Lliga: si el Madrid venç aquest dijous el Getafe a Valdebebas (22 hores, Movistar LaLiga), el desavantatge blaugrana ja serà de quatre punts més l’ average. També ha vist com les seves instruccions, i les del seu expressiu ajudant, Eder Sarabia, provoquen plantades d’alguns pesos pesants del vestidor i converteixen els cooling breaks dels partits en contextos de tensió i desacord més que no pas d’ànim constructiu. Ara, després del 2-2 de dimarts contra l’Atlètic de Madrid, a la llista de polèmiques i despropòsits dels últims dies s’hi afegeix la gestió dels minuts d’Antoine Griezmann i les consegüents queixes de l’entorn del jugador.

L’atacant francès va sumar contra el seu exequip la tercera suplència en quatre partits, un fet que seria molt més sorprenent si el seu desencaix en el Barça de Messi no s’hagués cronificat. I és que, a les ordres de Setién, Griezmann confirma una penitència que el deixa amb només dos gols en 15 partits oficials (dels quals només n’ha completat quatre) i l’assenyala amb canvis al temps de descompte, sense marge per incidir, com el de dimarts. L’entrenador blaugrana no només no va saber explicar aquesta decisió sinó que va irritar el pare del futbolista quan en sala de premsa va evitar demanar disculpes. “Per fer aquest tipus de declaracions has de tenir les claus del camió, i no és el cas, perquè ets passatger”, va escriure Alain Griezmann al seu compte d’Instagram, fent referència a les paraules de Setién. D’altra banda, Theo Griezmann va tuitar les seves “ganes de plorar” al veure que el seu germà gran només jugava 2 minuts contra l’Atlètic.

Propera parada, Vila-real

Tots dos, pare i fill, van esborrar els missatges passats uns minuts. Però a l’entorn de Griezmann segueixen mantenint que Setién va tenir “poc tacte” fent el canvi al minut 92. Aquest diumenge, a Vila-real, el de Mâcon tornarà a estar disponible per intentar, d’una banda, que el Barça no es despengi del tot en la lluita per la Lliga i, de l’altra, que els 120 milions que el club blaugrana va pagar per ell encara no fa un any deixin de recordar tant les inversions recents per Coutinho i Dembélé.