El dia que Messi va decidir que la sort de Griezmann canviés

Antoine Griezmann ha necessitat una aparició provincial de Leo Messi per veure com canvia el signe de la seva sort en una tarda que ha començat, una vegada més, amb el francès malbaratant ocasions clares de gol, desafiant la lògica, enviant cada xut a fregar del pal i veient, també, com Claudio Bravo li negava un gol de penal. L'astre argentí, amb una assistència genial que no es pot compatibilitzar com a tal, ja que, plenament conscient, no ha tocat la pilota per enganyar la defensa bètica, ha deixat el 7 blaugrana tot sol davant de la porteria perquè marquès a plaer el segon gol de l'ampli triomf blaugrana contra el Betis (5-2). L'última visita en Lliga dels andalusos al Camp Nou també va acabar amb gol del francès, en aquella ocasió amb un doblet i posterior celebració amb confeti. Griezmann no està ara mateix per celebracions grandiloqüents.

Sense Messi a l'onze titular, Ronald Koeman havia cedit a l'atacant francès el lloc que més li agrada damunt del terreny de joc: hibridant entre la posició de segon davanter i de mitjapunta per darrere d'Ansu Fati, a qui el tècnic neerlandès ha situat com a referència ofensiva d'inici. Amb un vestit a mida, Griezmann ha augmentat considerablement la seva participació en el joc i ha deixat de ser un cos estrany que tira desmarcades sense rebre recompensa, però un cop més la fortuna continua donant-li l'esquena: la seva millora en el joc s'ha traduït en més protagonisme a les ocasions de l'equip, però amb el mateix desenllaç desencertat.

En la seva segona temporada com a blaugrana, Griezmann només ha marcat dos gols (Betis i Alabès) i la seva producció golejadora s'encalla sovint amb errades que semblen incomprensibles. En els primers 45 minuts contra el Betis ha sabut dirigir la batuta de l'atac blaugrana i ha assistit a Ousmane Dembélé perquè el seu compatriota obrís la llauna amb un gran gol. Però l'exmatalasser ha fallat tres oportunitats clares -en totes tres els seus xuts han sortit fregant el pal- i ha errat també un penal. Griezmann, al Barça, s'enfronta als seus propis fantasmes, i la manca de confiança sembla ser l'únic senyal inequívoc de la seva mala fortuna. Des dels 11 metres, un exblaugrana i bell conegut del francès de quan jugava a la Reial Societat, Claudio Bravo, li ha guanyat la partida.

"Bé, Antoine, bé", cridava, animant, Gerard Piqué quan el francès baixava a ajudar en la sortida de pilota i imprimia un ritme nou en l'atac blaugrana. "Antoine, torna. Antoine, a la banda", cridava Ter Stegen des de la visió de terratinent que tenen els porters per ordenar-lo en els esforços defensius, que el francès no escatima. Podia semblar un dia més en què Griezmann marxaria a casa capcot, mirant a terra, pensant una vegada i una altra en les ocasions fallades al primer temps, però Messi ha aparegut per, amb una genialitat, deixar-lo tot sol davant de porteria i canviar el signe de la seva mala fortuna. Griezmann, però, encara està molt lluny de la que hauria de ser la seva millor versió.