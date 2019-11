Griezmann es reivindica just abans de tornar al Wanda

Un cop la pilota va tocar el fons de la porteria de Roman Bürki, Antoine Griezmann va fer un saltiró i ràpidament va girar-se buscant Messi, que li havia fet l’assistència de gol. Cinc setmanes després, el davanter francès va tornar a marcar amb la samarreta blaugrana. És el primer gol a la Lliga de Campions amb el Barça. Coses del futbol, el dia que Griezmann va ser suplent va acabar destacant amb un gol clau. I tot per culpa de la lesió del seu compatriota Dembélé, que li va oferir una oportunitat per redimir-se just quan Valverde l’havia deixat a la banqueta. “És important per als davanters marcar gols, ha treballat molt bé”, va dir el tècnic blaugrana sobre el francès, que encara de la millor forma el seu retorn, aquest diumenge, al Wanda Metropolitano. Allà es retrobarà amb la seva antiga afició, que segurament no li oferirà la millor rebuda del món.

“Messi li ha fet una assistència, ara ja no podreu dir res, eh?”, va fer broma Clément Lenglet sobre el cinquè gol d’un Griezmann que també va rebre el suport de Suárez. “Com ha passat altres cops, en ocasions costa adaptar-se. Però Griezmann ha entrat al terreny de joc amb una actitud increïble, ajudant molt. I per sort ha marcat un gol, una cosa molt important per ajudar-lo en la seva confiança i que demostra que està a punt per jugar, per ajudar-nos”, va dir Luis Suárez sobre el francès. Per primer cop a la Champions, els tres davanters van marcar en el mateix partit, tot i que el davanter uruguaià va admetre que ara mateix la principal connexió segueix sent la de sempre, la seva amb Messi. “La convivència després de tants anys hi ajuda molt. Al ser els dos principals davanters aquestes temporades, ens trobem molt, ens entenem”, va dir l’uruguaià, que ja és el quart màxim golejador de la història del Barça.