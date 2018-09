Guardiola: "Acabaré on vaig començar, els meus últims passos seran al planter i tant de bo sigui al Barça"

Pep Guardiola té clar com voldria acabar la seva carrera. I així ho ha explicat en una entrevista al programa 'Universo Valdano', que presenta el tècnic Jorge Valdano i que s'emetrà aquest dijous a les 21.30 hores.

"Acabaré donde empecé: mis últimos pasos ojalá sean en el Barça", Pep Guardiola en #UniversoValdano, este jueves a las 21.30h en Movistar Liga de Campeones. pic.twitter.com/H7Mjq6iyqK — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 12 de setembre de 2018

En un avançament que el programa ha fet a través de les xarxes socials, el tècnic català del Manchester City explica que li agradaria acabar on va començar. "Acabaré on vaig començar, els meus últims passos seran al planter i tant de bo sigui al Barça, per començar és el millor", diu Guardiola.

El tècnic de Santpedor també diu a Valdano que els seus equips intentaran jugar com ell vol.