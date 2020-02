Hamraoui envia el Barça de cap a les semifinals de la Copa de la Reina

El tècnic del Deportivo de la Corunya, Manu Sánchez, ja preparava l'últim canvi. Mirava d'esgarrapar els últims segons d'un partit que ja agonitzava i buscava un moment de refugi per a les seves jugadores. Un instant de pausa, de respirar, d'agafar forces. De passada, la peça que afegia (Peke) al terreny de joc podia sumar-li per a la tanda de penals, que semblava inevitable. Ja només quedaven uns segons, mig minut, i la resistència gallega es completaria. Ho tenien a tocar. Però després de 119 minuts de defensar-se amb tot, de desplegar ajudes i més ajudes per aturar el Barça de Hansen, d'Oshoala, de Martens, de Jenni, d'Alexia..., el Dépor va encaixar un cop mortal. Un cop que l'eliminava del somni de la Copa de la Reina. En l'últim atac del partit, després d'haver topat desenes de vegades amb la defensa i amb els guants d'Esther Sullastres, després de 90 minuts de zero a zero i de mitja hora de temps extra també sense gols, Kheira Hamraoui va rematar de cap una centrada ben posada a l'àrea per Mariona Caldentey, i va classificar el Barça per a les semifinals. La celebració va formar una muntanya de jugadores eufòriques i alliberades.

Triple ajuda contra Martens i Hansen

La descàrrega d'adrenalina va ser total. Els fantasmes d'una eliminació a casa, encara que fos després d'un partit plagat d'ocasions desaprofitades, començaven a planar per l'estadi Johan Cruyff. No hi havia manera de tombar el Dépor, l'equip revelació de la temporada a la Primera Iberdrola. L'equip de la Corunya estava teixint un sistema d'ajudes defensives i dobles cobertures que deixaven sense marge de maniobra Hansen i Mertens a les bandes. Iris Arnáiz, Tere Abelleria i Maya arribaven a tot, incomodaven cada recepció interior de les blaugranes, i la línia defensiva tenia coratge per expulsar ben lluny qualsevol centrada. A dalt, Athenea del Castillo mantenia en tensió les centrals blaugranes.

Lluís Cortés va anar afegint artilleria. Van entrar Jenni Hermoso, Mariona Caldentey i Kheira Hamraoui per mirar de trobar l'escletxa que, abans, no havien trobat les titulars. Però l'exblaugrana Esther Sullastres ho parava tot. Els nervis es menjaven el públic, impacient amb un 0-0 inèdit aquesta temporada a Sant Joan Despí. Però les blaugranes, lluitant contra la por a perdre i donant-ho tot contra un mur gallec que semblava que mai cauria, van persistir i van acabar trobant el premi en l'última aproximació del partit.

El Barça se suma ara a les semifinals al Sevilla (que ha derrotat el Madrid per 0-3), el Logronyo (que s'ha desfet del Betis per 1-0) i l'Athletic (que ha guanyat el Tacón per 2-1 a San Mamés).