Icardi, el jugador destinat a triomfar fora del Barça

No fa tants anys, quatre nois compartien pis somiant a arribar a ser futbolistes del primer equip del Barça: Sergi Roberto, Marc Muniesa, Sergi Gómez i Mauro Icardi. El capità de l’Inter (Rosario, 1993) va passar pel futbol base blaugrana del 2008 al gener del 2011, quan va decidir marxar a Itàlia. Els Icardi havien deixat el seu país després del corralito, com tants argentins més, buscant un futur millor a Europa. Aprofitant lligams familiars i contactes, la família va aterrar a Santa Lucía de Tirajana, a Gran Canària, on Icardi va començar a jugar en un club amb un bon futbol base formatiu, el Vecindario.

“No era un jugador normal”, explica Suso Hernández, que el va entrenar en edat infantil al Vecindario. “Va arribar a marcar 100 gols per temporada. Feia gols com alguns dels que feia Messi, escapant-se de tots els rivals. En una final contra el Las Palmas, el gran equip de la zona, els va marcar 7 gols”. Amb Icardi, el Vecindario va arribar a ser uns quants anys campió en categories inferiors per davant del Las Palmas. “Estava destinat a anar a un club gran. Les negociacions amb el Barça van ser llargues perquè no volia deixar la família i una novieta que tenia. El mateix Guardiola li va trucar”, explica Hernández. Amb 15 anys, Icardi va aterrar al Barça, on va començar a fer gols jugant com a davanter centre pur, rematant especialment de cap i adaptant-se més a un joc d’àrea, fins que Óscar García Junyent, tècnic del juvenil, seguint el que feia Guardiola, va optar per un fals nou, Rafinha.

“No s’hi va adaptar gaire bé. No estudiava intensament i els dies que no jugava no tenia el millor dels comportaments. Es van intentar canviar dinàmiques però teníem clar que era un jugador destinat a triomfar fora del Barça” expliquen a La Masia. Icardi es va portar bé amb Messi, perquè tots dos eren de Rosario, però va fer les maletes per anar-se’n al Sampdoria, on va esclatar com a jugador i com a personatge públic, protagonitzant un escàndol sonat quan es va casar amb la xicota del seu millor amic a l’equip, l’exjugador del Barça Maxi López, amb qui es va insultar i es va barallar durant anys. A Itàlia Icardi va trobar el seu lloc al món.