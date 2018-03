Iniesta rep l'alta mèdica i entra en la convocatòria contra el Chelsea

Després de participar en els entrenaments d'aquest dimarts i d'aquest dilluns, Andrés Iniesta ha rebut l'alta mèdica i és a la llista de convocats d'Ernesto Valverde per al partit d'aquest dimecres contra el Chelsea. Iniesta es va lesionar el 4 de març en el duel de Lliga disputat al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. Ara el dubte radica a veure si sortirà de titular o no.

Ernesto Valverde ha convocat tots els jugadors disponibles del primer equip menys Yerry Mina, per decisió tècnica. Coutinho, que no put jugar a la Champions per haver-la disputat ja aquesta temporada amb el Liverpool, i els lesionats Denis Suárez i Semedo són la resta de baixes.