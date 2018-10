Iniesta, sobre un possible partit contra el Barça: "Seria un moment molt bonic"

Andrés Iniesta ha parlat aquesta matinada sobre un hipotètic partit entre el seu Vissel Kobe i el Barça durant la pròxima gira de pretemporada dels blaugranes. El club va anunciar dimarts que farà una expedició per terres asiàtiques, sense donar més detalls. "Àsia és el continent del món on tenim més seguidors. Tenim una oficina permanent a Hong Kong i nombrosos projectes com ara Mission Hills, una Barça Academy i quinze escoles", va exposar dimarts el portaveu de l'entitat Josep Vives.

Quan l'hi han preguntat en roda de premsa, Iniesta s'ha mostrat il·lusionat amb la possibilitat d'enfrontar-se als seus antics companys. "Seria un moment molt bonic. Veurem si és una possibilitat real. Tant de bo es pugui disputar aquest partit. Tota l'afició del Japó podria gaudir del Barça i els seus jugadors, que són els millors del món", ha dit.