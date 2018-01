Iniesta surt al rescat quan ja no hi havia de ser

Andrés Iniesta és d’aquells jugadors que sembla que gravitin quan són sobre el terreny de joc, avançant a càmera lenta, però deixant rivals al darrere amb elegància. Ho va fer en el gol que va permetre l’empat de Luis Suárez. Sense que el joc col·lectiu donés els fruits habituals, el manxec va arrencar per banda esquerra i va deixar enrere dos futbolistes de l’Alabès abans de centrar al segon pal perquè l’uruguaià cacés la voleia salvadora. Iniesta va sortir al rescat del Barça quan no havia d’estar a la gespa: va ser el primer partit que va completar els 90 minuts. De fet, en només 9 dels 22 disputats pel jugador aquesta temporada, el de Fuentealbilla era al camp al minut 72, quan ahir va agafar la responsabilitat per desequilibrar i fer la centrada decisiva.

El capità va trencar l’entramat defensiu del conjunt dirigit per Pitu Abelardo, “un dels partits més difícils” de la temporada, com va reconèixer el mateix Iniesta, que va admetre que l’equip va tenir “ansietat” en alguns moments per la necessitat de remuntar i veure com una vegada i una altra les ocasions acabaven malbaratades, o bé per la bona disposició defensiva dels bascos o bé pel desencert local a l’hora sobretot de buscar l’última passada. “Quan no estàs del tot fi, costa. El futbol no és matemàtiques”, va dir Iniesta sobre la mateixa gespa del Camp Nou.

En un partit marcat per la falta de precisió en els últims metres, Iniesta va repetir posició pel carril esquerre, amb un sistema amb quatre jugadors a la medul·lar, i va ser el futbolista amb més participació en el joc associatiu del Barça: 114 intervencions. El manxec, per exemple, va tenir un terç més d’aparicions que Paulinho, un futbolista amb més intenció sense pilota i amb vocació d’arribar a l’àrea rival més que col·laborar en la sala de màquines blaugrana.

Sense un soci habitual com Busquets, i amb el Camp Nou focalitzat a l’altre costat de camp per veure Coutinho, Iniesta va oferir algunes de les accions ofensives més destacades, com una passada interior a Messi, que l’argentí va controlar malament quan estava sol davant el porter visitant, Pacheco. Va intentar un xut a porta que va marxar alt, i a la primera meitat va quedar palès que no s’entén igual de bé amb Digne que amb Jordi Alba.

Aquest curs, Iniesta està jugant més que l’any passat amb Luis Enrique, però sempre acaba canviat per dosificar-se i arribar bé al final de temporada.