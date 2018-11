Joan Laporta reconeix que "medita" tornar-se a presentar

L'endemà de la controvertida assemblea de compromissaris en què s'havia de votar la modificació de l'escut del Barça, molts mitjans de comunicació es van posar en contacte amb Joan Laporta per entrevistar-lo. "Ara no és el moment, no es vol cremar abans d'hora", responien els seus assessors.

Darrere aquesta negativa hi havia la idea de concórrer a les següents eleccions del Barça, previstes per al 2021, si no s'avancen. Una possibilitat que ronda pel cap de l'expresident des de fa mesos, i que aquest dimarts ha confirmat a Pequín, en el marc d'una conferència organitzada per la Cambra de Comerç dels Estats Untis a la Xina.

"Estic meditant tornar, tot i que encara no ho he decidit. Encara no estic segur de fer-ho, però estic pensant en com podríem tornar a fer un bon projecte", comentava Laporta, president del 2003 al 2010, i candidat el 2015 a les eleccions que va guanyar Josep Maria Bartomeu. Laporta, de fet, ja responia a la desfeta electoral amb el comentari " No surrender" (No em rendeixo).

Les intencions de Laporta, que poden haver sorprès una part de l'entorn blaugrana, no han agafat gens desprevingut el seu equip. Encara que l'expresident s'hagués mantingut en un segon pla, pel que fa a les aparicions públiques, i defugís entrevistes o actuar com a oposició, sí que havia estat movent els fils per presentar-se a unes noves eleccions.

"No és segur que s'hi presenti, però sí que ho té el cap, i nosaltres estem preparats per quan faci el pas", assegura a l'ARA una de les persones de confiança de Laporta. No és que hi hagi un grup de treball establert, sinó que van fent trobades periòdiques per "posar-se al dia" i parlar de l'actualitat del Barça.

Les fonts consultades, però, demanen prudència sobre la decisió final de Laporta. "Fins que no es convoquin eleccions, i fins que no se sàpiga qui s'hi presentarà, el Jan no farà el pas. Si és que finalment el fa", afegeixen.

L'entorn de l'expresident reconeix que no hi ha un projecte redactat, però que la filosofia seria la mateixa que la del seu mandat, i la que proposava a les eleccions del 2015: "Catalunya, Masia, Cruyff i Unicef". Les quatre potes de la seva proposta per al club.

Laporta trenca el silenci

A Pequín, Laporta ha trencat el seu silenci i ho ha fet disparant amb bala contra l'actual directiva de Bartomeu, a qui ha acusat d'estar deixant el club en "fallida". Laporta ha centrat la crítica en l'actual president. "No m'agrada la seva actitud, mai s'enfronta a les situacions". I, de la junta en general, a banda de criticar-ne la gestió econòmica, els ha acusat de "no ser transparents". "Gestionen el club a través d'enquestes. Des del meu punt de vista, no tenen un model per al club".

L'expresident també ha parlat de política i ha insistit en el paper que ha de tenir el Barça com a ambaixador de Catalunya. "Si Espanya no deixa que Catalunya tingui la seva selecció per participar al Mundial o els Jocs Olímpics, el Barça representarà la selecció catalana".